Pomyslná soutěž výrobců vakcín proti covidu o to, čí produkt bude nejlepší z hlediska bezpečnosti, účinnosti a spolehlivosti dodávek, má zatím jasného vítěze – vakcínu Pfizer/BioNTech. Jen za druhé čtvrtletí letošního roku by jí státy Evropské unie měly dostat 250 milionů dávek, masově se s ní očkuje také ve Spojených státech či Velké Británii. Spolehl se na ni světový premiant očkování, Izrael.

Země unie proto na firmu Pfizer, která produkt vyrábí, vsadí i pro další roky. Vědci nyní vesměs počítají s tím, že proti covidu bude nutné očkovat pravidelně. Je dokonce možné, že se unijní státy úplně vzdají vakcín, které na rozdíl od Pfizeru nejsou založené na nejmodernější technologii mRNA. Pokud se to stane, státy EU by si už neobjednaly vakcínu od společností AstraZeneca či Johnson & Johnson. A nekoupily by například ani ruský Sputnik V. Tedy pokud se i pro další léta rozhodnou nakupovat vakcíny společně, což se předpokládá.