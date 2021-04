Výrobce vakcíny Pfizer/BioNTech vyslyšel apel Bruselu a uspíší dodávky očkovací látky proti covidu-19 na kontinent v nynější kritické fázi očkování. Státům Evropské unie ještě před začátkem letních prázdnin dodá extra 50 milionů dávek, které měly původně dorazit do Evropy až krátce před koncem roku. Protože vakcíny se budou rozdělovat mezi země unie podle počtu obyvatel, Česku by během druhého čtvrtletí mělo přijít dodatečných téměř 1,2 milionu dávek. První rozvoz extra vakcín do členských států se čeká ještě v dubnu.

Uspíšení dodávek americko-německým producentem přichází za situace, kdy už dvě společnosti čelí problémům se splněním svých závazků a zpomalují vakcinaci Evropanů. Po britsko-švédské AstraZenece, která teď dodává EU jen okolo třetiny objednaných vakcín, oznámila v úterý americká společnost Johnson & Johnson, že kvůli vyšetřování krevních sraženin po podání látky v USA odkládá distribuci vakcíny do Evropy. V následujících týdnech měly přitom na kontinent přijít od této firmy stovky tisíc dávek. Problémy s výskytem krevních sraženin po podání látky zaznamenala i zmíněná AstraZeneca.

„Vyhodnocujeme tyto případy s evropskými zdravotnickými úřady,“ uvedla Johnson & Johnson ve zveřejněném prohlášení. „Rozhodli jsme se distribuci vakcín v Evropě odložit,“ dodala společnost. Evropský server Politico napsal, že v EU se vakcína Johnson & Johnson měla začít používat už tento týden a do konce června mělo do sedmadvacítky dorazit až 55 milionů dávek. Výhoda její látky spočívá v tom, že na rozdíl od dosud používaných vakcín na kontinentě se ta její aplikuje jen v jedné dávce. Podle agentury Reuters se Johnson & Johnson bude snažit dodat Evropě do konce prvního pololetí objednané množství vakcín.

Souhlas Pfizeru s přesunem části vakcín ze čtvrtého do druhého čtvrtletí letošního roku je na pozadí zmíněných těžkostí ostatních firem ještě podstatnější. „Chtěla bych poděkovat výrobci Pfizer/BioNTech. Ukázal se být skutečně spolehlivým partnerem v boji proti koronaviru,“ řekla ve středu v Bruselu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, když oznamovala dohodu komise s farmaceutickou firmou. Jaké byly podmínky souhlasu Pfizeru s uspíšenou zásilkou, komise neuvedla. Společně s touto dodávkou by měl Pfizer poslat na kontinent během tohoto čtvrtletí 250 milionů dávek své vakcíny.

Ursula von der Leyenová zároveň uvedla, že státy EU překročily v úterý metu 100 milionů naočkovaných Evropanů alespoň jednou dávkou vakcíny. Plně naočkovaných, tedy po podání také druhé dávky, je přes 27 milionů lidí. Dosud se v Evropě podávají látky proti covidu-19 od tří společností – Pfizeru, Moderny a AstraZenecy. Naposledy získala souhlas Evropské lékové agentury s distribucí svojí látky zmíněná firma Johnson & Johnson.

V Česku zatím dostalo alespoň jednu dávku vakcíny 1,5 milionu obyvatel, drtivá většina z nich tu od Pfizeru. Česko patří mezi nejméně proočkované státy v rámci sedmadvacítky. To nedávno vedlo premiéra Andreje Babiše (ANO) k zablokování debaty na půdě EU o prvních uspíšených dodávkách vakcíny, 10 milionech dávek Pfizeru, protože požadoval pro Česko větší než navrhovaný příděl navíc.

Babiš svůj tah ale prohrál a zemi tak připravil o „solidárních“ 70 tisíc vakcín Pfizeru. Dodatečných 1,2 milionu dávek do konce června českou bilanci podstatně vylepšuje. Znamená to, že plné očkování, tedy obě dávky, dostane téměř o 600 tisíc lidí více oproti původnímu plánu.

Důvodem tuzemské nízké proočkovanosti je hlavně to, že vláda při počátečních objednávkách vakcín v rámci EU nevyužila veškeré nabízené množství pro Česko. Konkrétně v případě Pfizeru se zpočátku zřekla okolo půl milionu dávek. Ty si pak vzaly jiné země.