Už několik týdnů Evropská unie finalizuje rozšířený sankční seznam pro Bělorusko. Ministři zahraničí mají zásadní body projednat toto pondělí. Za Česko se na schůzku dlouho připravoval ministr Tomáš Petříček (ČSSD). Ten byl však na popud šéfa ČSSD Jana Hamáčka v pondělí odvolán z funkce. Konference se tak nezúčastní ani on, ani nově nominovaný ministr Jakub Kulhánek. Českou pozici bude zastupovat ministr vnitra Hamáček, který bude mít na seznámení s důležitou agendou jen zlomek času. „V pondělí to bude ještě nejspíš na mně,“ uvedl pro HN Hamáček. Kdy bude Kulhánek do funkce jmenován, zatím není jisté.