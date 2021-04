V posledních dnech si široká veřejnost osvojuje pojem kombinovaná výuka. Pro většinu to je ovšem jen rotační výuka podle vládního scénáře – nouzové řešení, kdy jsou žáci chvíli ve škole a chvíli doma. Možnosti jsou přitom pestřejší a přínosnější. Kombinovaná výuka spojuje prezenční a distanční výuku, jednu z jejich podob – rotační výuku – si právě zkouší děti na prvním stupni, týden ve škole a pak týden doma. Není to ideální. Řada rodičů, zejména ti, kteří mají více dětí, velkou radost nemá, protože týdny docházky do školy mohou vyjít na každé z dětí jinak. I pro učitele je rotační výuka náročnější.

Převrácená třída

Kombinovaná výuka ale může vypadat i jinak. V distriktu Grove Heights v Minnesotě už od roku 2010 nabízejí výuku, při níž se studenti scházejí ve třídě jen třikrát týdně. A dva dny mohou pracovat doma. Už tehdy, při výrazně horších možnostech on-line komunikace, kleslo selhání žáků v testu z angličtiny z 63 na 13 procent. Jedním z důvodů mimořádného zlepšení bylo zvýšení flexibility a samostatnosti žáků. Případné problémy pomohlo odstranit i to, že ve „volných“ dnech mohli studenti, kteří potřebovali pomoc, přijít do školy na individuální konzultace.