Kanadský expert na vzdělávání Michael Fullan je duchovním otcem úspěšné ontarijské reformy školství. Nyní působí jako konzultant vlád různých zemí a snaží se transformovat školství tak, aby odpovídalo potřebám 21. století. Založil hnutí Nová pedagogika pro hluboké učení. Podle něj je důležité, aby se žáci ve školách zaměřovali na rozvoj své osobnosti a řešili skutečné problémy dnešního světa, jako je třeba globální oteplování nebo znečišťování vod. Příští týden v úterý vystoupí v Česku na konferenci Úspěch pro každého žáka, kterou pořádá stejnojmenná iniciativa. V exkluzivním rozhovoru pro HN říká, že pandemie je podle něj příležitost, jak přehodnotit priority a změnit cíle vzdělávání.

HN: Je na téhle epizodě on-line vzdělávání vlastně něco pozitivního?

Myslím, že studenti nejsou tak přehlcováni učivem. A také jsme se naučili rychleji reagovat. To, co by nám jindy trvalo rok a půl, jsme zvládli za pár měsíců.

HN: V Česku se kvůli chybějícímu připojení do on-line hodin nepřipojuje zhruba 50 tisíc dětí. Co by mohlo pomoct tuhle situaci narovnat?

Neznám podrobně situaci v Česku, ale s tímhle nedostatkem bojuje více států. Vybudovat přístup k internetu a poskytnout studentům digitální techniku, kterou budou moci využívat, je jasná priorita na příštích 12 měsíců. V posledních deseti letech jsme to opomíjeli, ale teď vidíme, jak zásadní problém to je.