Možná jste si s ní kdysi hráli taky. Jednoduchá stavebnice Seva, která se skládala z několika základních dílů − modrých hranolů, bílých spojovníků, žlutých a červených destiček. Ještě v devadesátých letech jich byly plné domácnosti, školky i školní družiny. S příchodem Lega se zdálo, že pro takový výrobek příliš prostoru nebude. Pak ale přišel zájem o klasické produkty a lidé začali hledat Sevu i pro své děti.

"Asi před 10 lety nastoupila vlna retro − botasky, kofola, primky. Bylo to v době, kdy bylo mé generaci okolo 30 let, dostala se do ekonomicky aktivní sféry a měla první děti. Bylo to takové první nakopnutí," říká Jan Lát, finanční ředitel rodinné společnosti Beneš a Lát, která před více než 15 lety převzala Kovozávody Semily a s nimi i tradiční výrobu plastových hraček. Kromě Sevy šlo třeba i o známá autíčka Monti System, kreslicí tabulky nebo třeba magický míček.

Seva v té době vyráběla stále ty stejné stavebnice jako před lety, tedy krabice označené jen Jednička, Dvojka nebo Pětka. I proto těžko držela krok s jinými podobnými hračkami. Bylo zapotřebí změny a firma Beneš a Lát se rozhodla pro oslovení nové reklamní společnosti. Ta pomohla s redesignem, změnou obchodní strategie i s rozšířením nabídky stavebnic. Dnes si lze sice ještě koupit klasickou Sevu "pro pamětníky", ale ke hře lákají hlavně nové série nazvané třeba Vesmír, Zvířata, Armáda, Rodina, Doprava nebo Stavíme. Ze Sevy si tak lze složit traktory, kočárky, kuchyňské spotřebiče nebo rovnou celý bungalov.

"Většina české populace ví, co je to Seva, když jí to připomenete. Ale málokdo si na ni jen tak vzpomene, že by si řekl: Synovec má narozeniny, tak mu ji půjdu koupit. Přitom jsme ve známých hračkářstvích. Potřebujeme ale zvýšit povědomí o značce. Proto jsme se zapojili i do akcí v supermarketech. Nějaký čas také spolupracujeme s projektem Svět kostiček. Je to zvláštní segment, kdy potřebujete zacílit na obě skupiny − děti jsou v dnešní terminologii influenceři a musí přesvědčit rodiče, aby jim hračku koupili," popisuje Lát.

Firmě se sázka na novou strategii vyplatila. Obrat se v roce 2020 zvedl proti předchozímu roku o polovinu, z 21 na 31,8 milionu korun. Prodaly se desítky tisíc stavebnic. Ve skupině Beneš a Lát s obratem okolo tři čtvrtě miliardy korun jde o poměrně malou částku, přesto se ale nikdy neuvažovalo o tom, že by se Sevy a dalších plastových hraček firma zbavila. Mají ji prý i pro radost. "Seva byla v černých číslech až někdy od roku 2018. Dotovali jsme ji miliony. Kdybychom to nedělali pro radost, tak bychom ji už neměli," vysvětluje manažer rodinného podniku.

Kvalita jako v automobilce

Kdo si na Sevu z dětství pamatuje, možná si vzpomene i na její nevalnou kvalitu. Modré dílky s ostrými konci, které se měly připevňovat na bílé křížové spojovníky, se často lámaly. Hrozilo i poranění. To už ale u moderní Sevy neplatí. Jedním z důvodů, proč byl výrobce hraček ve ztrátě, byly rovněž velké investice do výroby. Dnes se tak Seva vyrábí z pružnějšího plastu, který je v náročných podmínkách dětské hry odolnější. Přibyla i řada dílů, například nové spojovníky nyní umožňují nasazení kostiček i pod úhlem, což u staré stavebnice nešlo.

U Semil kromě Sevy vzniká i další známá klasika – plastová autíčka Monti System, která se ve zdejších kovozávodech vyráběla už od roku 1984. Foto: archiv firmy

"Další změnou jsou barvy, musí být samozřejmě zdravotně nezávadné. Chceme, aby materiály byly z Česka, a navíc měly co nejmenší dopad na životní prostředí. Jistě, pořád jde o plast, který vzniká z ropy, ale my se snažíme o to, aby měl co nejdelší životnost a aby byla jeho ekologická zátěž co nejmenší," tvrdí Lát s tím, že fabrika snižuje energetickou závislost na fosilních palivech tak, že přechází na energii z obnovitelných zdrojů.

Další zásadní změnou byl také téměř kompletní přechod z plastových na kartonové krabice. Podle Láta se takové obaly lidem více líbí a už ani nevznikají situace, že by reklamovali prasklé krabice, které se poškodily při přepravě. Kromě Sevy se ve výrobě barví i řada jiných hraček, do některých laků je přitom přimíchávána melasa, aby byly ekologičtější.

Ostatně, ve fabrice ze Slané u Semil to nefunguje tak, že by neustále produkovala jen kostičky Seva. Výroba se střídá, což Sevě ve finále také pomáhá. "Jeden den produkujeme kostičky, druhý den třeba plastová autíčka a další části schránky před spolujezdcem ve Škodě Kodiaq. Lisovnu nerozdělujeme, a tak se vlastně dílky Sevy vyrábí podle stejných standardů jako součástky pro auta," říká Jan Lát. Podle něj nelze proto přesně říct, kolik lidí se na výrobě stavebnice podílí. Do krabic ji ale kompletuje 10 až 12 lidí, v sezoně spolu s brigádníky 25.

Autíčko za tři miliony

U Semil kromě Sevy vzniká i další známá klasika − plastová autíčka Monti System, která se ve zdejších kovozávodech vyráběla už od roku 1984. Klukovské pokoje pozdních 80. let plnila modely tatrovek a liazů známých ze slavného závodu Paříž−Dakar. Zábavné bylo už jejich složení, ke kterému nebylo potřeba lepidla ani barvy. Stačilo do sebe dílky zacvaknout a pak pečlivě polepit. Tu a tam jste nalepili nápis šikmo, a tak byl každý kousek originál. Beneš a Lát autíčka stále vyrábí a u klasických modelů používají původní formy. Vývoj nového "vozu" je totiž finančně poměrně náročná záležitost.

"Od každého modelu se prodají ročně řádově stovky kusů, když je povedený, tak tisíc. Nová forma a nástroje na výrobu vyjdou na tři miliony korun, ale autíčko se prodává za dvě tři stovky. Proto je pro nás investice do inovací u Monti Systemu náročnější," dodává finanční ředitel Lát.

V porovnání se Sevou, tvořící většinu výroby hraček ze Semil, jsou některé další produkty marginální. I tak ale zůstávají v nabídce, protože se občas objeví někdo, kdo po zábavě z dětství zatouží. To je případ tabulky Grafo, která umožňuje pomocí dvou otočných ovladačů vykreslovat nejrůznější obrazce. V době tabletů má ale tvrdou konkurenci a podle Láta jde spíš o kusovou záležitost.

Hračka Magic ball, existující v různých provedeních po celém světě, své zákazníky ovšem má. Trubička, do níž dítě fouká, aby na jejím konci levitoval míček nad košíčkem, dokonce pomáhá. "Jedním z velkých odběratelů jsou logopedie. Učí děti dýchat, je to prý dobrá rehabilitační pomůcka pro zvětšení vitální kapacity plic," vysvětluje Lát. Ani Magický míček tak rozhodně z produkce semilské továrny na plastové hračky jen tak nezmizí.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Moderní plasty.