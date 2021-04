Pouze necelá pětina Japonců je pro to, aby jejich země letos v létě pořádala z loňska odložené olympijské a paralympijské hry. Když je v lednu 2013 v ostré mezinárodní konkurenci Tokio vybojovalo, byla nadšená většina země. Vláda tehdy navíc ujišťovala, že Japonsko světu ukáže, jak dokonale se zotavilo z rány, kterou mu zasadila havárie jaderné elektrárny Fukušima.

Teď je ale všechno jinak. Do zahájení her zbývají tři měsíce, a přestože se jich vláda nehodlá vzdát, provází je nejistota a obavy. Už proto, že v pokračující koronavirové pandemii nejsou zdaleka všichni Japonci proti viru očkováni. Budou to hry „pandemické“ a izolované od světa. S prázdnými místy na tribunách, protože Tokio vyloučilo zahraniční návštěvníky. Příprava stála podle oficiálních údajů 15,4 miliardy dolarů (asi 340 miliard korun). V porovnání s původním plánem z roku 2013 je to více než dvojnásobek.