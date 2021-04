Myslel si, že do konce života zůstane stranou pozornosti. Jako úzce specializovaný expert se bývalý důstojník americké armády Dan Kaszeta zaměřil na chemické a nervové zbraně, které jsou celosvětově zakázané od roku 1993 a postupně mizí z povrchu zemského. Loňská otrava ruského opozičního lídra Alexeje Navalného ale ukázala, že se jeho dlouholetá odbornost bude ještě hodit. Navalnyj zkolaboval na palubě letadla v Rusku, němečtí lékaři později jako příčinu označili nervově paralytický jed novičok. Ten pochází ještě z dob Sovětského svazu a dlouho se mělo za to, že Rusko jeho zásoby zničilo.

Pochybnosti se ale objevily už v březnu 2018, kdy v jihoanglickém městečku Salisbury zkolabovali na lavičce v parku starší muž a mladší žena. Brzy se ukázalo, že jde o bývalého dvojitého agenta ruské vojenské rozvědky GRU Sergeje Skripala a jeho dceru Julii. Oba byli otráveni novičokem, ale přežili. A Navalného případ loni ukázal, že nešlo o izolovaný incident.

Nervové látky jsou zpět na scéně a Dan Kaszeta je jedním z předních odborníků na ně. Mimo ozbrojené složky států mnoho takových není. Sloužil v protichemické jednotce americké armády a 12 let pracoval v Bílém domě jako bezpečnostní důstojník. V roce 2008 se přestěhoval do Velké Británie, kde si založil firmu na odhalování bezpečnostních rizik. Loni vydal oceňovanou knihu Toxic: Dějiny nervových látek od nacistického Německa po Putinovo Rusko. A v rozhovoru pro HN vysvětluje, jak to s použitím nervových jedů na světě je.

HN: Když jsou nervové látky tak smrtící, proč přežil ruský opozičník Navalnyj a ještě před ním dvojitý špión Skripal? Jsou lidé, kteří z toho vyvozují, že se o žádný novičok nejednalo.

To je obecně problém jedů, nikdy nedokážete přesně odhadnout dávku. Oblíbenci posledního ruského cara Grigoriji Rasputinovi dali vrahové takovou dávku strychninu, že by to zabilo vola, a stejně ho nakonec museli zastřelit. Dnes je navíc mnohem dostupnější zdravotní péče a roli hraje i náhoda. Kdyby Skripalovi nešli na oběd do pizzerie, ale rovnou domů, zkolabovali by ne v parku uprostřed města, ale u sebe doma. Tam by jim nikdo nepomohl a jejich mrtvá těla by byla nalezena až po několika dnech. Stejně jako to bylo s Navalným. Útočníci také nepočítali s tím, že letadlo rychle přistane v Omsku a záchranka mu píchne atropin. Ten lékaři standardně mají, protože ho používají při předávkování narkomanů. Ale kdyby letadlo nepřistálo, byl by Navalnyj po smrti.