Americký prezident Joe Biden zveřejnil minulý týden plán na podporu infrastruktury, který by rád financoval reformou korporátních daní. Podle návrhu americké ministryně financí Janet Yellenové by ideálně všechny státy na světě měly zavést reformu zahrnující globální minimální efektivní daňovou sazbu 21 procent na zisky nadnárodních společností. Dle takového návrhu by si jednotlivé státy stejně jako dnes mohly suverénně zvolit sazbu dle své volby (Česká republika má dnes sazbu 19 procent), ale nadnárodní společnosti by doplácely rozdíl mezi skutečnou a minimální sazbou. Jak přesně a kterému státu (kde společnosti sídlí, anebo kde mají aktivity?) by tento rozdíl nadnárodní společnosti doplácely, jsou samozřejmě spolu s výší minimální sazby (kromě amerického návrhu jsou skloňované také výše 12,5 procenta a 25 procent) zásadní otázky. Na společných odpovědích se snaží domluvit posledních několik let více než 130 zemí koordinovaných OECD a návrh nové americké vlády je důležitým pokračováním těchto vyjednávání.