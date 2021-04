Dobře, za totalitní zločiny se pořádně neomluvili, nikdo je za ně vlastně nepotrestal, nechali jsme je i po roce 1989 rozvrtávat demokracii a tlačit nás kamsi k totalitám z Východu, ale oni stejně brzy vymřou, a tím se to vyřeší. Tak se utěšoval nejeden antikomunista už na začátku 90. let. A pak i v jejich polovině, na jejich konci, před 20 lety, před 15... A pořád nic. Komunisté tu stále jsou. A ten pandemický zmar, který poničil Česko jako máloco jiného, tu dnes máme vlastně i kvůli nim, protože to byli oni, kdo po téměř čtyři roky udržoval při životě menšinovou vládu ANO a ČSSD.

Vymřou tedy komunisté v Česku? Několik posledních průzkumů a volebních modelů jim předpovídá pád pod pět procent. A právě tuto sobotu v kulturním centru v Nymburku se chce KSČM pokusit vymyslet nějaký záchranný plán. Bude to poněkud bizarní setkání. Komunisté jsou tak staří a nemoderní, že nebyli schopni uspořádat si sjezd on-line. Rok ho odkládali, až si nakonec s hygienou dohodli, že se budou moct v počtu devadesáti lidí sejít fyzicky. Buďme dobří a přejme jim, ať jejich horečné jednání nezvýší promořenost členstva nebo Nymburska a skutečně nijak nepřispěje k výše položené otázce. (Myšleno upřímně.)