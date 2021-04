Už brzy by mohlo být jasno, zda a jak moc se v Česku podaří zjednodušit pravidla exekucí a pomoci lidem v dluhové spirále. Nejvíce bude záležet na poslancích hnutí ANO a ODS, kteří se k nejvýraznějším změnám staví odmítavě. Novelu exekučního řádu, nad níž se roky vede ostrý spor, by měli ve středu poslanci začít projednávat v závěrečném třetím čtení. Původní zákon, který je starý už 20 let, zavedl volnou soutěž mezi exekutory, jež je podle odborníků jednou z příčin, proč bylo v Česku v roce 2019 v exekuci 783 tisíc lidí a statisíce Čechů v dluhové pasti.

Zrušení trhu s exekucemi však nyní navrhuje jen opozice. V oficiálním vládním návrhu se s územní příslušností exekutorů, takzvanou teritorialitou, která by soutěž mezi exekutory zrušila, nepočítá. Nic nezbylo ani z původní představy ministra Roberta Pelikána i vlády exekuce zjednodušit a zlevnit přijetím principu jeden dlužník − jeden exekutor, kdy by se všechny exekuce na jednoho dlužníka soustředily u jediného exekutora.