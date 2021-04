Ve Spojených státech loni prodala společnost Rudolf Jelínek zhruba o třetinu více lihovin. Podle ředitele a majitele vizovické likérky Pavla Dvořáčka pijí Američané daleko více alkoholu doma. Vyšší tržby v době koronavirové pandemie vysvětluje také tím, že spousta lidí bere pálenky jako lék nebo určitou formu dezinfekce. „Samozřejmě to není nic, co bych mohl prezentovat na etiketě lahve, ale v lidech je to nějakým způsobem uloženo,“ říká Dvořáček v rozhovoru pro HN.

Češi podle Dvořáčka v porovnání s Američany stále podstatně častěji pijí alkohol v restauraci či hospodě. Po jejich otevření by se ale měli připravit na to, že si za něj připlatí. „Provozovatelé restaurací se po znovuotevření budou snažit nalákat zákazníky, ale budou pod obrovským tlakem vytvořených ztrát i úvěrů, které si vzali. Budou tedy muset mít co nejlepší marže, což povede ke zdražování. O tom jsem přesvědčen,“ tvrdí šéf likérky.