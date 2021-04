Stovkám českých cestovních kanceláří hrozí, že od příštího roku nebudou moci dále podnikat. A to proto, že zahraniční zajišťovny, které se podílejí na pojištění jejich případného krachu, odmítají dál tato rizika pokrývat. Bez podobné záruky přitom ze zákona cestovní kanceláře nemohou fungovat.

„Pokud by se během půlroku nenašel nový model, jak případné úpadky cestovních kanceláří pojišťovat, či pokud nedojde k úpravě stávajícího modelu jištění jejich zákazníků, mohlo by to ohrozit samotné fungování všech cestovních kanceláří v Česku,“ říká Štěpán Landík, člen představenstva a ředitel obchodu a marketingu v ERV Evropské pojišťovně. Ta momentálně pojišťuje proti úpadku 91 českých cestovních kanceláří, které dohromady pokrývají asi dvě třetiny trhu. Mimo jiné jde o dvě největší cestovky u nás – Exim Tours a Fischer –, ale také Čedok, Blue Style nebo Alexandria. ERV je současně jediným peněžním ústavem v Česku, který se specializuje čistě na cestovní pojištění. Zároveň patří do skupiny ERGO a jejím prostřednictvím i do koncernu Munich Re, jenž patří mezi největší světové zajišťovny.

Kromě ERV pojišťuje cestovní kanceláře proti úpadku dalších pět pojišťoven – Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna, Slavia, Union a Uniqa.