Hledáte slibnou technologickou akcii s potenciálem dlouhodobého růstu? Zdají se vám firmy jako Apple, Google či Amazon nehorázně předražené? Pak musíte odvrátit zrak od západních trhů a zaměřit se na země, které světovou špičku dohánějí. Jedním z favoritů mezinárodních investorů se přesně podle této logiky stal gigant Alibaba. Udělal z Jacka Maa nejbohatšího Číňana, tak proč by měla jeho expanze skončit a výdělky ochabnout. Lákavá investice. Zvlášť když je proti americkým technologickým hvězdám tak levný! Ocenění Amazonu je osmdesátinásobek současných ročních zisků. U Alibaby, která je přitom větší, a může tak úspor z rozsahu využívat lépe, je to pouhý pětadvacetinásobek.

Jenže ouha. Alibaba od čínských úřadů dostala rekordní pokutu. O víkendu čínské úřady zveřejnily, že největší firma, jakou boom e-commerce zrodil, musí zaplatit sumu v přepočtu odpovídající 2,8 miliardy dolarů (přes 60 miliard korun). Alibaba se podle regulátorů provinila tím, že několik let omezovala konkurenci a poškozovala obchodníky, kteří její všudypřítomnou platformu využívají. Pálka v miliardách dolarů zabolí i takovou korporaci. Navíc bolestivě připomněla, že Alibaba, respektive její šéf a zakladatel Jack Ma, ač sám komunista, je minimálně od loňska pekingskému režimu trnem v oku a skupina jako celek na to doplácí. Není to důvod se investic do akcií Alibaby zbavit? Kdepak, trh situaci vyhodnotil zcela jinak.