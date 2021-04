Když si lidé na fanouškovském e-shopu objednají tričko či hrnek s motivem superhrdiny některé z „marvelovek“, často si kupují produkt, který ještě reálně neexistuje. Většinou to ale nepoznají. Obrázek jim na čisté tričko natisknou jen chvíli po dokončení objednávky a dopravce se zásilkou u nich doma zazvoní během 48 hodin. Do výrobní metody nazvané on demand, tedy na vyžádání, se nyní pouští i švédský oděvní gigant H&M. Ke spolupráci si vybral firmu OPT OnDemand z vesničky Hrbovice nedaleko Ústí nad Labem.