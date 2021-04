Výdejní sklad švédského nábytkářského kolosu Ikea v Hostivici na západním okraji Prahy zná velmi pravděpodobně několik set tisíc – možná dokonce milionů – Čechů. Jezdí si do něj vyzvednout skříně nebo postele, které nakoupí v obchodě na nedalekém Zličíně. Jen pár kilometrů dál po karlovarské dálnici R6, v logistickém parku v Jenči, má své byznysové srdce jiný prodejce nábytku, sedm let starý e-shop Bonami. „Může to znít bláznivě, ale nejenže je Ikea náš vzor, my chceme být svým způsobem větší,“ směje se šéf Bonami Pavel Vopařil.

Je to samozřejmě nadsázka, větší než Ikea chce být třiačtyřicetiletý spolumajitel pomocí triku: „Zatímco Ikea má ve svém sortimentu méně než 10 tisíc produktů, my jich nabízíme až 60 tisíc. Ale samozřejmě na e-shopu a v naprosté většině jde o zboží třetích stran, které můžeme mít třeba na skladě. Našich bude jen pár tisíc.“