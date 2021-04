Je sice v první řadě ekonomkou a rektorkou Mendelovy univerzity v Brně, její práce ale má v posledních letech i výrazně politický přesah. Z pozice předsedkyně komise pro spravedlivé důchody si zvykla vyjednávat se členy vlády Andreje Babiše. A s iniciativou KoroNERV-20 se zase snaží ovlivňovat vládní boj s koronavirem. Danuše Nerudová přiznává, že navzdory tomu, že se snaží hledat na všem to dobré, z přístupu politických elit je hodně často zklamaná. Z politiky se podle ní naprosto vytratily pokora a důvěra.

„Dost mě pobouřilo, jak se vyjadřoval třeba bývalý ministr zdravotnictví Blatný – ve smyslu, že se občané utrhnou z řetězu. Myslím, že drtivá většina občanů se rok opravdu snaží pravidla dodržovat. Jsou doma, učí děti do školy, jsou skutečnými hrdiny dnešního dne. A nezaslouží si, aby se o nich někdo takto vyjadřoval,“ říká Nerudová. V rozhovoru pro HN mluví o svých možných politických ambicích. Ale také o tom, jak na univerzitě vyučují chemii na dálku, jak by měla vypadat proměna země v době pocovidové, proč jí vadí přístup politiků k Evropské unii a NATO a že Česko by mělo mít ambici vytvořit během svého předsednictví EU něco jako Pražskou smlouvu.

HN: Spekuluje se o vás jako o možné prezidentské kandidátce. Uvažujete o tom, nebo je to úplně mimo?

Musím přiznat, že kromě toho, že se o mně spekuluje, mi také chodí řada zpráv, že bych na prezidentku kandidovat měla. Ale funkce prezidenta, byť bývá zlehčována, je velmi důležitá. Měli bychom abstrahovat od osoby, která tu funkci v tuto chvíli vykonává, a posuzovat úřad prezidenta ve všech souvislostech. Je to pojistka demokracie, prezident ukotvuje stát geopoliticky na mapě, měl by nastavovat zrcadlo politikům, jmenuje soudce, má možnost jmenovat ředitele významných institucí. Tato krize pak ukázala, že důležitým úkolem prezidenta je také dávat občanům naději a tlačit na vládu, aby krizi zvládla.