Tak už se ví, kam zřejmě zmizely ty dva tři procentní bodíky volebních preferencí Andreje Babiše z posledních průzkumů. K Robertu Šlachtovi – bývalému šéfovi protimafiánské policie, který sice žádnou mafii v politice neodhalil, zato ale svojí pozoruhodnou operací na Úřadu vlády potopil kabinet Petra Nečase a otevřel právě Babišovi cestu do politiky. Teď mu bere hlasy. Šlachtova Přísaha se o víkendu poprvé objevila na obrazovce České televize ve volebním modelu agentury Kantar. Sice s pouhými dvěma procenty, ale to zatím vůbec nevadí. To je jen začátek, napsal si hned Šlachta radostně v neděli na svůj Facebook.