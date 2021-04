Americký prezident Joe Biden navrhuje největší změny v danění velkých nadnárodních firem za mnoho desítek let. Pokud by začaly platit, nejspíš by ukončily existenci daňových rájů. Díky první části návrhů by Česko mohlo vybrat víc od obřích digitálních firem, jako jsou Google nebo Facebook, které v tuzemsku stejně jako téměř ve všech dalších státech platí jen minimální daně. S tím Česko souhlasí. Druhý zásadní pilíř Bidenových plánů, stanovení minimální globální firemní daně, ovšem odmítá.