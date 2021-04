Devítiletý chlapec, který přišel o oba rodiče, se vydal v horečkách na několikahodinovou cestu. Že je sirotek, a navíc těžce nemocný, není v chudé oblasti Nebbi v Ugandě, kde chlapec žije, nic neobvyklého. Dospělí i děti tu umírají na AIDS, záněty, malárii a další neléčené nemoci jako na běžícím páse. Průměrný věk dožití je v celé Ugandě ostatně pro Středoevropana těžko představitelných 52 let.

Chlapec se ale o svůj život, který drtily kleště malárie, rozhodl zabojovat a měl štěstí. Dovlekl se s dalšími lidmi ze své komunity na místo, kde ten den ordinovali pod širým nebem lékaři. Vyšetření bylo zdarma a na starost si ho vzala zvláštní, bílá doktorka. Lékařka s čerstvým diplomem z české Univerzity Karlovy Lenka Karahutová.

„Je to pro nás čistá radost. Chlapec dostal antimalarika, a pokud víme, pomohlo mu to a dopadlo to dobře,“ vypráví Petr Janota, medik z pátého ročníku lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Spolu s Lenkou Karahutovou, o dva roky starší spolužačkou, a další medičkou Tamarou Fořtovou založili loni na začátku roku neziskovou organizaci Emoter. Jejím cílem je pomáhat právě v Ugandě lidem, kteří se jen velmi těžko dostávají i k základní lékařské péči.