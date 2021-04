Spojení do voleb se Zelenými mělo ČSSD zvýšit šance, že se udrží ve sněmovně. Po víkendovém sjezdu ČSSD je však vznik levicové koalice spíše nepravděpodobný. „Hlavní zastánci naší volební spolupráce z vedení ČSSD odešli. Musíme se co nejdřív setkat a říct si, co dál,“ přiznává spolupředsedkyně Strany zelených Magdalena Davis.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček po prohraném souboji o post předsedy strany se staronovým lídrem ČSSD Janem Hamáčkem o další post ve vedení ČSSD už neusiloval. A teď je v ohrožení i jeho pozice ministra. Hamáček změnu ve vládě šest měsíců před volbami nevyloučil. O obhajobu postu místopředsedy ČSSD neměl zájem ani Michal Šmarda, další významný podporovatel spolupráce se Zelenými.