V normální situaci by tenhle rozhovor vznikal po velké party. Když Oliver Dlouhý, zakladatel letenkového srovnávače Kiwi.com, loni na začátku března vyhrál titul EY podnikatel roku, byly v Paláci Žofín dvě stovky majitelů českých firem a oslava se protáhla až do rána. Také to byla jedna z posledních velkých akcí v Praze, lockdown už byl ve vzduchu a Česko se pak na dva měsíce stáhlo do sebe. Letos muselo být vše o moc skromnější. Covid je stále tady a Oliver Dlouhý tak nastupujícímu vítězi tradiční soutěže gratuloval prakticky jen před kamerami České televize v rámci natáčení pořadu.

„Stejně jsem v poslední době začal víc spát. Dávám si minimum sedm hodin, zatím takový tříměsíční projekt a už se cítím líp. Vím, že jsem objevil Ameriku, ale když mladí rozjíždějí podnikání, tak jedou nonstop a mají pocit, že jsou nesmrtelní. Tak to teď zkouším jinak,“ říká Josef Průša, nový EY podnikatel roku České republiky. Zakladatel společnosti Prusa Research se stal jednadvacátým národním vítězem a v červnu bude bojovat o světový titul.

„Byla to jasná volba. Neříkám, že ostatní kandidáti byli nekvalitní, ale tvůj globální přesah, postavení ve svém oboru, a navíc sociální odpovědnost, kterou jsi předvedl v covidové době, to vše z toho udělalo snadné rozhodování,“ vysvětluje Oliver Dlouhý, proč Josefu Průšovi, který uspěl se svými 3D tiskárnami po celém světě a letos míří na obrat tři miliardy korun, porota složená z bývalých vítězů letos titul podnikatele roku udělila.