Výrobci dieselových motorů si minulý týden oddechli. Do německého tisku totiž unikly informace o tom, jak by do budoucna měla vypadat regulace emisí pro nová dieselová auta. Návrh, který chce Evropská komise předložit během léta, připravila pracovní skupina CLOVE (Consortium for ultra Low Vehicle Emissions). Její loňská předběžná studie pro normu Euro 7 vyvolala mezi automobilkami zděšení, protože prakticky znamenala úplný konec spalovacích motorů. Podle těch, kdo zprávu viděli, ale finální verze už k výrobcům tak přísná není.

„Obávali jsme se, že nově nastavené parametry mohou být takové, že za několik let vytlačí spalovací motory z trhu,“ říká v rozhovoru pro HN ředitel českého Bosche Milan Šlachta. Jeho závody v Jihlavě a Českých Budějovicích by na přísnější limity doplatily, protože dodávají klíčové automobilové systémy a komponenty. Podle Šlachty je moderní spalovací motor důležitou součástí řešení bezemisní dopravy, nikoli problémem.

HN: Pracovní skupina CLOVE předala Evropské komisi druhou studii s návrhy limitů emisní normy Euro 7. Loni uniklý první nástin byl dost tvrdý. Čeho jste se tak báli?

Norma může být náročná, ale zároveň musí být technicky dosažitelná. Obávali jsme se, že nově nastavené parametry mohou být takové, že za několik let vytlačí spalovací motory z trhu.

HN: V čem byl podle vás ten hlavní problém?