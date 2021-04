Do kopců tady nyní stoupá o víkendech šest vlaků za den. Tratí obklopenou malebnou krajinou cestují zejména turisté, z nichž někteří ji pro její horský charakter nazývají teplickým Semmeringem. Využívají ji však i cyklisté, lyžaři či lidé z horských chat a osad roztroušených po krušnohorských náhorních plošinách. Jediná kolej takzvané moldavské dráhy vede z Mostu a Litvínova po úbočí hor přes tunely a viadukty až do konečné stanice Moldava a její část je chráněná jako národní památka. Trať, která kdysi vedla až do saského Freibergu, by však mohla být mezi těmi, které se ocitnou v ohrožení. Alespoň podle kritiků novely zákona o drahách, kterou by tento týden měla ve druhém čtení projednat Poslanecká sněmovna. Zákon totiž zavádí institut takzvané konzervace drah, který by měl postihnout tratě, kde nejezdí alespoň 1500 osobních vlaků nebo 12 nákladních ročně. O koleje by mohly přijít desítky úseků v celé zemi, kde jezdí vlaky tak jako na Moldavě jen o víkendech či prázdninách.