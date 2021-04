Kolega podvádí v práci, nadřízený bere úplatky. Pokud zaměstnanec něco takového odhalí, může to nahlásit. V současnosti však s rizikem, že se mu někdo bude mstít. To by se mělo už příští rok změnit. Vládou po několika letech příprav prošel návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Ten by měl zajistit, že ho během šetření oznámení nemůže zaměstnavatel propustit nebo mu například snížit odměny. Do roka, tedy do konce března 2022, musí vnitřní oznamovací systém zavést každý podnik s více než 25 zaměstnanci, původní návrh mluvil o podnicích s více než 50 lidmi.

Jak přesně bude zákon vypadat, zatím není jasné. Po schválení vládou čeká na projednání v Poslanecké sněmovně. I tak už se na zavedení vnitřního oznamovacího systému začínají některé společnosti připravovat. Jeho zavedení je nezvratné – od 17. prosince bude závazná související směrnice Evropské unie.