O budoucnosti ČSSD rozhodne letošní sjezd, na němž si sociální demokraté volí svého předsedu a nové vedení. Výsledek ovlivní, zda strana nadále zůstane ve vládě s ANO. A jestli se do parlamentních voleb spojí se Zelenými, díky čemuž si podle straníků zvýší naděje, že se při malých preferencích vůbec do sněmovny dostane.

V této situaci, méně než 24 hodin do sjezdu, který potrvá od pátku do soboty, se vyjednavači kolem kandidáta na předsedu a ministra zahraničí Tomáše Petříčka pochlubili cennou posilou. Petříčka v souboji o post šéfa strany podpoří dlouholetý sociálnědemokratický starosta Brna-Líšně Břetislav Štefan. Muž, který má podporu většiny jihomoravské ČSSD, klíčové buňky strany. Právě z jižní Moravy pochází čtvrtina členské základny strany a Štefan odsud v posledních týdnech ostře vystupoval proti tomu, jak vládní stranu vede její stávající předseda Jan Hamáček.

„Mluvíme o tom, jak budeme lídry levicového bloku. Ale vždyť my nejsme lídry ani sami sobě. Vlezeme do vlády s Babišem a myslíme si, že ho budeme nějak korigovat. A zatím s námi Babiš jen zametá. ČSSD se chová jak postřelený doktor, který obětuje sebe, svoji rodinu a majetky, ale stejně to nikdo neocení,“ šil Štefan do Hamáčkova vedení v nedávném rozhovoru s HN, když ještě uvažoval o tom, že sám bude kandidovat na předsedu ČSSD.