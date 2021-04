Lidstvo se v současném stavu uspání světa vymyká nejen svému mnohatisíciletému kulturnímu vývoji společnosti, ale vymyká se něčemu ještě mnohem staršímu, přírodě a přirozenému vývoji. Miliony let jsme se vyvíjeli v tlupách a stádech, v královstvích. Člověk je bytost společenská, jak holt odhalil již stařičký Aristoteles. Po statisíce let se tak mladí oddělovali od svých rodičů, tvořili nové klany a měli své hry, pravidla i hierarchii a běhali do lesů, po Stínadlech, mezi stády, pletli se houfně pod nohy dospělým. Nyní poprvé v sekvenci biologického rodu člověk zůstaly děti se svými rodiči.

Člověk není jen kulturně-společenský, on je i biologicky-společenský. A proti těmto pradávným a mocným silám, silám stotisíckrát starším a robustnějším než kultura či peníze, nyní již rok bojuje celý svět. Není divu, že se cítíme unavení. Snad nikdy jsem nevítal jaro tak, jako letos.