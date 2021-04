Nabídka chalup na prodej prořídla, ceny raketově vzrostly.

S prvními náznaky jara se zvyšuje zájem lidí o koupi chalupy. Letos je ale výběr podstatně chudší. Nejnavštěvovanější tuzemský realitní portál Sreality.cz zaznamenal oproti loňsku propad nabídky rekreačních nemovitostí o polovinu. Razantní pokles nabídky začátkem letošního roku pocítily další realitní servery a oslovené realitní kanceláře.

Chalupy a chaty mizí pod rukama makléřů posledních zhruba pět let. V posledním roce zvedla poptávku covidová pandemie, a zatímco někteří vlastníci se snaží situace využít a vytěžit z prodeje co nejvíce, jiní si prodej rozmysleli a nechávají si nemovitosti pro vlastní potřebu.

"Při meziročním srovnání počtu inzerátů na prodej i pronájem chat a chalup jsme v lednu evidovali zhruba o polovinu méně inzerátů," říká Hana Kořínková, manažerka týmu inzertních služeb Sreality.cz. Jestliže v lednu měl zmíněný portál v nabídce přibližně 1300 takových inzerátů, před rokem to bylo 2600. A v polovině března bylo v celé republice jen něco přes 900 chat a chalup na prodej a 30 na pronájem.

V -15 °C přišlo na Monínec přes deset zájemců

Řada finančně zajištěných rodin během koronavirové pandemie zatoužila po druhém domově. "Lidé zjistili, že chtějí k životu více prostoru, nemohou cestovat na dovolené, proto chtějí chaty nebo rodinné domky, které využijí k rekreaci," komentuje Robert Hanzl, generální ředitel sítě realitních kanceláří Next Reality. "Díky dostupnosti úvěrů chce hodně lidí kupovat, jen není co," dodává. Společnost Next Reality podle něj v loňském roce prodala prakticky vše, co inzerovala. Tradičně nejsilnější měsíce na prodeje chat a chalup jsou duben, květen a červen. Aktuálně se vzhledem k situaci prodávají neustále.

S tím souhlasí i Richard Kašpar, majitel jihočeské realitní kanceláře Re/Max One. "Letos neplatí pravidlo, že chalupa je v zimě téměř neprodejná. Prodali jsme úplně všechno, i to, co by dříve kupujícím nedávalo smysl," popisuje Kašpar. Makléřům se ozývá více seriózních kupujících, přičemž řada z nich je schopna platit hotově. Kašparovi přijelo v lednu v minus 15 stupních na prohlídku chalupy u Monínce jedenáct zájemců a nedlouho poté za ni jeden z nich zaplatil 1,75 milionu korun. "Jsem přesvědčen, že před rokem by se za tuto cenu neprodala," říká Kašpar.

Tento makléř přitom obvykle klientům doporučuje, aby načasovali prodej chalupy na jaro. Tím se zvyšuje šance, že se prodejní cenu podaří navýšit. Koronavirová pandemie z jeho zkušenosti zvedla ceny chat a chalup o 20 i více než 30 procent. Třeba chalupy na horách majitelé příliš neprodávají, což rovněž přispívá k růstu cen rekreačních nemovitostí jako takových.

To potvrzuje i Radek Farkaš, majitel liberecké Re/Max Gold, který má zkušenosti s prodejem nemovitostí v turisticky oblíbených destinacích, jakými jsou Kořenov či Harrachov v Krkonoších. "Jestliže dříve se tu dal koupit apartmán o velikosti 2+kk za tři miliony korun, dnes stojí kolem pěti milionů," uvádí Farkaš. To v případě nového projektu v Kořenově s deseti apartmány s plánovanou kolaudací letos na jaře vychází na 70 tisíc korun za metr čtvereční. Apartmány už přitom z inzertní nabídky zmizely. "Lidé nevědí, co s penězi. A není to o zajištění vlastního bydlení, ale o investici, " říká Farkaš s tím, že 65 procent jeho klientů platí v hotovosti. V top horských lokalitách je nabídka rekreačních objektů velmi omezená i kvůli tomu, že svažitý terén a chráněná krajinná oblast do značné míry omezují zástavbu, podotýká makléř.

Zdražovalo se nejvíce v Krkonoších a Jizerkách

Například přes Bezrealitky.cz se letos v lednu prodalo 154 chat a chalup, přičemž ve stejný měsíc loni to bylo 37 objektů tohoto typu. Ředitel Bezrealitky.cz Hendrik Meyer investici do nemovitosti na horách věří. "Cena bude i s ohledem na turistiku krátkých vzdáleností, která v příštích letech přivede ještě více Němců, Rakušanů nebo Poláků, nadále výrazně růst," míní Meyer. Podle něj v budoucnu porostou i ceny starších městských domů před rekonstrukcí v podhorských obcích.

Na Bezrealitky.cz se ceny objektů před začátkem jarní sezony zvyšují asi o pětinu. "Celkově sledujeme u těch nejatraktivnějších nemovitostí za poslední tři roky zhruba zdvojnásobení prodejní ceny," říká Meyer.

Podle Sreality.cz došlo za poslední rok k růstu ceny za metr čtvereční chat a chalup ve většině krajů, a to až o 20 procent. Nejvíce se zdražovalo v Jizerských horách, Krkonoších a Orlických horách. Jiří Chládek z lanškrounské realitní kanceláře Re/Max zase pozoruje za poslední asi rok a půl stoprocentní růst cen chat a chalup v okolí Dolní Moravy na rozhraní Orlických hor a Jeseníků.

Chalupy v atraktivních lokalitách, zejména před rekonstrukcí, vyhledávají cíleně investoři. Pokud jich vlastní alespoň pět, dokážou se jejich pronájmem snadno uživit. "Chalupa pro dvě rodiny stojí na týden 30−40 tisíc a s její obsazeností alespoň půl roku v roce zpravidla nebývá problém," popisuje své zkušenosti Chládek. Ten ročně zprostředkuje prodej několika desítek chat a mezi jeho stálé klienty patří i několik investorů.

Chládkovi chodí na prohlídky desítky zájemců a pěknou chalupu je možné prodat i do týdne. "Lidé, kteří chtějí chalupu v místě, kam jsou zvyklí jezdit, hledají rok i dva," říká. Častěji se prodává formou elektronické aukce, s jejíž pomocí lze dosáhnout vyšší ceny. V některých případech vlastníci prodají tomu, kdo platí hotově.

Koupila se i chata v záplavové oblasti

Na odbyt jdou však dobře i rekreační nemovitosti v okolí Prahy. Například M&M Reality v lednu zprostředkovala prodej chaty o velikosti 45 metrů čtverečních ve Všenorech v dezolátním stavu v záplavové oblasti. Kupec za chatu včetně pozemku 300 metrů čtverečních zaplatil 1,8 milionu korun. "Loni by reálná prodejní cena činila 1,3 milionu a na začátku roku 2019 ještě o 300 tisíc méně," ilustruje Jan Martina, oblastní ředitel M&M Reality pro Prahu.

Chaty jsou obecně žádanější, protože jsou cenově dostupnější než chalupy. "Plocha ani stav často nehrají roli, neboť noví majitelé počítají se zásadnějšími rekonstrukcemi nebo přestavbou," komentuje Meyer z Bezrealitky.cz. Zájemci však požadují pozemek, ideálně nad 350 metrů čtverečních.

Podle Kašpara z Re/Maxu jde do nabídky méně nemovitostí i proto, že se je lidé snaží prodat sami v okruhu svých známých. A to i přesto, že veřejným prodejem nebo elektronickou aukcí lze obvykle dosáhnout vyšší prodejní ceny. Kašpar se setkal s tím, že se v chatařské oblasti prodával objekt přes známé. Komunita přátel, která se tam za dlouhá léta vytvořila, se totiž obávala příchodu někoho cizího, kdo by pak mohl chatu krátkodobě pronajímat.

Podle oslovených makléřů ceny rekreačních objektů s jejich věkem neklesají a jejich případný prodej bude v budoucnu ziskový.

Klidně i dvouhodinová cesta, hlavně stabilní internet

Zájem je i o apartmány v blízkosti Prahy. Například v projektu Hrdlička na Slapech vzniká 15 apartmánů a většina je už prodaná. Přitom k nastěhování mají být v červnu a za jednopokojové apartmány s terasou chce developer 3,7 až 4 miliony korun. Součástí domu budou společné prostory se saunou, prádelnou a kolárnou. Údržbu a provoz bude mít na starosti externí firma. Marketing projektu však v souvislosti s tím, že řada lidí dnes pracuje z domova, zdůrazňuje možnost celoročního bydlení. Dům z 90. let minulého století prochází rekonstrukcí a původně sloužil jako podnikový rekreační objekt, později v něm byl penzion.

Lidé chtějí rekreační bydlení v přírodě, nejlépe na horách nebo třeba blízko řeky. Ale protože výběr je omezený, zájemci ze svých požadavků slevují. "Klidně překousnou i to, že na pozemku nejsou inženýrské sítě, vodu vyřeší ze studny. To před pár lety nebylo skoro myslitelné," popisuje Hanzl z Next Reality. Někteří přímí zájemci o chaty dnes podle makléřů roznášejí letáky do osad s nabídkou na odkup.

Kvůli omezené nabídce se ale lidé začínají poohlížet po běžných vesnických nebo maloměstských domcích se zahradou, které jsou cenově dostupnější než klasické rekreační objekty v turisticky oblíbených lokalitách. Podle Bezrealitky.cz jsou ochotni akceptovat i dojezd delší než dvě hodiny. Jejich druhý domov ale musí být komfortní a mít stabilní internet, aby z něj mohli na dálku pracovat. "Průměrně se jedná o domy v rozmezí tří až čtyř milionů korun, plocha a stav nemovitosti jasně vyhrávají před lokalitou," komentuje Meyer. Zájem o tyto nemovitosti se podle něj zvedl v podzimní vlně koronaviru.

Prodej nemovitosti řeší finanční tíseň

M&M Reality jako jediná oslovená realitka podle ředitele Martiny letos v únoru inzerovala trojnásobně více rekreačních nemovitostí na prodej než před rokem. "Prodávající pravděpodobně reagují na rostoucí poptávku, o které se dozvídají z médií. Někteří touto cestou řeší svou zhoršenou finanční situaci v době covidu, jiní to vnímají jen jako příležitost prodat nyní výhodně," konstatuje Martina.

Vydělat se dá dnes více i na pronájmech rekreačních nemovitostí. Martina dává příklad roubenky 4+1 v Jizerských horách, v pěkném stavu, kde přímo u domu vedou běžkařské stopy a cyklotrasy. "Noví nájemci jednorázově uhradili 220 tisíc na rok dopředu. Hledali nemovitost, kam by mohli jezdit, než zase bude možné cestovat do zahraničí," popisuje Martina.

Takových nemovitostí je však na trhu velmi málo. A pokud jsou, jejich majitelé je buď prodávají, anebo je chtějí pronajímat krátkodobě, což je finančně výhodnější. Pronájem chalupy pak často kombinují se svou vlastní rekreací.

Samostatnou kapitolou v nabídkách realitních kanceláří jsou pak bývalé penziony nebo domy s nebytovými prostory, jako jsou restaurace v rekreačních oblastech. Většina těchto nemovitostí se podle makléřů dá rekolaudovat na bydlení. "Kupují je investoři, kteří si počkají na dobu po covidu, anebo zájemci, kteří penzion předělají na soukromé ubytování pro rodinné účely. To se děje hodně, penziony jsou totiž v dobrých lokalitách," říká Hanzl z Next Reality.

Konkurenční M&M Reality registruje jen mírný nárůst počtu penzionů či restaurací ve své nabídce. Jejich majitelé podle ní spíše zjišťují možnosti refinancování a další ekonomické pomoci a zatím se uchylují k předběžným krokům. "Nechávají si nemovitosti nacenit a ptají se na strategické možnosti případného prodeje," říká Martina.