Modré hranoly ze Sevy pospojované bílými kostičkami, legendární barevné dílky Lega z Dánska a několikatunové betonové dílce propojené šrouby či speciálními spojkami. Řeč je o stavebnicích. Zatímco ty první tři patří do světa dětských her, z těch posledních dělníci montují moderní domy.

Na začátku skládačky je výběr z katalogu, na konci vzetí za kliku a otevření dveří do nového domova. Časový interval mezi prvním a druhým úkonem se neustále snižuje. Přispívají k tomu montované domy z prefabrikátů, tedy typizovaných dílců, které do sebe zapadají jako díly stavebnice. Mohou se vyrábět ze dřeva, kovu, ale také z betonu. "Ten má ze všech stavebních materiálů nejlepší fyzikální vlastnosti, vysokou schopnost akumulace tepla a dlouhou setrvačnost sálání," vysvětluje výhody tohoto materiálu Karel Havlíček, ředitel divize Pasivní domy společnosti NWT, která se zaměřuje na výstavbu pasivních domů z betonových dílců.

Betonové dílce jsou vyráběny z různých materiálů. "Od lehčených betonů s tepelněizolačními schopnostmi až po těžké betony s přídavnou tepelnou izolací," potvrzuje Hana Gattermayerová, z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

Pro představu Dvoupodlažní dům o užitné ploše 95 m2 s dispozicí 3+kk se dá postavit již za 1,8 milionu Kč, a to včetně základové desky, hrubé stavby, krovu, střechy, oken a vchodových dveří. Dvoupodlažní dům o užitné ploše 150 m2, s dispozicí 6+kk ve variantě "dům k dokončení", tedy s uzavřenou hrubou stavbou se střechou a výplněmi, vyjde přibližně na 2,6 milionu Kč.

Bungalov, nebo dvoupatrový dům?

Vše začíná hledáním vytouženého domu. Způsoby výběru jsou různé − listování v katalogu, prohlídka v některém ze vzorových domů či zkoumání budoucí bydlení prostřednictvím světa virtuální reality. Možnosti jsou velmi široké, lze vybírat z různých dispozic domu, rozdílných tvarů střech, ale i z mnoha barevných provedení. Pokud si zákazník nevybere z typových staveb v mnoha energetických standardech z řad úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů, může si nechat postavit dům na míru. Rozvoj počítačových technologií umožňuje postavit zajímavé a atypické projekty. Zákazník v tomto případě musí počítat s vyšší cenou oproti katalogovým variantám.

Nejoblíbenější variantou takovýchto domů jsou dvoupodlažní objekty. "Ročně prodáváme kolem 150 domů, 70 procent z nich je dvoupodlažních a 30 procent bungalovů," říká Rudolf Borýsek, generální ředitel společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál. Tato firma vyrábí panely z keramického betonu.

"Bungalovy jsou obecně jednodušší na výstavbu, nepotřebují statické řešení stropů mezi přízemím a prvním podlažím. Z pohledu obyvatele domu může být celá obytná plocha v jedné úrovni bez schodiště, což je výhodou se zvyšujícím se věkem. Současně ale také vyžadují větší pozemek a ten je v dnešní době v některých lokalitách velmi drahý," vysvětluje výhody druhého typu Havlíček.

Bydlení na klíč do půl roku Výstavba konstrukce hrubé stavby probíhá dva až čtyři dny, uzavřená hrubá stavba se střechou dva měsíce a celý dům na klíč je postaven za pět až šest měsíců.

Střecha nad hlavou z 25 dílů

Po podpisu smlouvy následuje výroba několikatunových panelů. "Zákazníkům, kteří o to projeví zájem, můžeme dokonce ukázat výrobu přímo ve chvíli, kdy se tvoří jejich dům," říká Borýsek.

Betonové stěnové dílce se vyrábí v horizontální poloze na pracovních stolech. Na stůl se vždy umisťuje několik panelů tak, aby se stůl zaplnil co nejvíce. Je to z důvodu produktivity. "Výroba panelů na jednom stole trvá několik hodin, obrátka panelů by na něm neměla trvat víc než jeden pracovní den," říká Havlíček. Příprava výroby probíhá za pomoci specializovaných softwarů. "Pracujeme výhradně ve 3D a automaticky jsme schopni rozdělit model domu na jednotlivé stavební prvky se všemi výztužnými, kotevními a spojovacími díly," říká Havlíček. Výsledný počet dílců je závislý na několika faktorech. "Odvíjí se podle toho, jestli má dům betonové stropy, zda je patrový, nebo jednopodlažní, tedy jestli má schodiště. Pro představu se počet dílů jednoho domu pohybuje mezi 25 a 40," vypočítává Borýsek.

Představa, že má firma na skladě již předpřipravené části domu a může ho jet hned montovat na základovou desku, je mylná. Dům jde do výroby až po podpisu smlouvy. "Výrobců stěnových panelů z betonu je na trhu v Česku celá řada, ale vždy se jedná o zakázkovou výrobu. Žádná firma nevyrábí stěnové dílce takzvaně na sklad," potvrzuje Hana Gattermayerová.

"Jednotlivé dílce jsou navíc navrhovány podle požadavků konkrétního stavebníka, který například rozhodne, kde se bude nacházet elektroinstalace a jiné rozvody. Samotná výroba tedy probíhá kus po kuse, přestože se jedná o typový dům," říká Borýsek. Dopředu tak zákazník musí vědět, jaká bude dispozice nábytku, kvůli umístění topení nebo zásuvek na elektřinu.

S přesností na centimetr

Když je díl hotový, má kolem čtyř tun a pro manipulaci s ním se používá jeřábová technika. Z výroby ho pak jen stačí dopravit na stavbu. "Přeprava přitom není náročná, pouze je nutné mít zajištěnou zpevněnou příjezdovou cestu ke staveništi, ale to vesměs bývá samozřejmostí," zhodnocuje Havlíček.

"Napřed se ale musíme na staveniště podívat a takzvaně založit objekt, tedy udělat kompletní kanalizaci a základovou desku. To trvá dle rozsahu přibližně jeden až dva týdny," popisuje úkony před samotnou montáží dílců Borýsek.

Montáž na stavbě probíhá pomocí jeřábu. "Moderní jeřáb je schopný panely usadit s přesností na centimetry. Nejprve je nutné zakreslit na základovou desku pozice jednotlivých panelů a zaměřit výškově podklad pro jejich usazení. Po umístění na své místo je panel spojen pomocí šroubů s vedlejším panelem a zajištěn ve svislé poloze pomocí podpěrných stojek. Jedno podlaží běžného rodinného domu jsme schopni postavit se třemi dělníky za jeden až dva dny," uvádí Havlíček. "Je zde velká úspora lidské práce, na druhou stranu jiní lidé musí ty díly vyrobit v továrně," zpřesňuje Borýsek. Stavba domu k dokončení trvá dva měsíce a celého domu na klíč mezi pěti a šesti měsíci, tedy od podpisu smlouvy až po nastěhování. Nastěhovat se lze okamžitě. Dům nepotřebuje čas na vysychání.

Při samotné výstavbě se nepráší, nemusí se vysekávat drážky na rozvody a nezůstává po ní žádný zbytečný materiál. Vše je spotřebováno téměř do posledního šroubku.

Stavět se dá i za mrazivého počasí. "Stejnou výhodu má klasická dřevostavba. Tím, že jsou jednotlivé prvky předvyrobené, dá se stavět i při teplotách do minus pěti stupňů Celsia, zatímco u klasické zděné stavby je to možné až od pěti stupňů," zdůrazňuje Borýsek.

Beton se dá kombinovat s jinými materiály, které otevírají prostor pro zajímavá architektonická řešení. "Například se dřevem, které se nejčastěji používá na fasády domu. Je ale třeba vzít v úvahu rozdílnou životnost materiálů a připravit se na to, že bude docházet k situacím, kdy jedna část domu bude mít předpokládanou životnost sto let, zatímco jiná bude potřebovat každých pár let obnovovat," varuje Borýsek.

V budoucnu se dá k domu připojit další část nebo přistavět garáž či pergola na terase. "Do dispozice domu je možné zasáhnout a drobně ji měnit v době, kdy se připravuje projektová dokumentace. Není to tak, že by byl modifikovaný a nedalo by se již hnout vůbec s ničím," podotýká Borýsek.

Kolik dílů betonové stavebnice je na jeden dům třeba? Počet se pohybuje mezi 25 a 40. Záleží na tom, jestli je dům jedno- nebo dvoupodlažní, má betonový strop nebo jestli se počítá se schodištěm. Foto: Lias Vintířov

Hoří nejpomaleji

Výhodou domů z betonových dílců jsou výborné tepelněizolační vlastnosti stěn, které členové domácnosti ocení v mrazech i letních vedrech, trvanlivost konstrukce, energetická nenáročnost, zdravé mikroklima, optimální vnitřní vlhkost, menší tloušťka stěn než u tradičních zděných domů, tedy větší prostor pro bydlení, skvělé akustické vlastnosti, ale také vysoká protipožární odolnost. "Ta se definuje na různých typech konstrukcí v minutách a určuje, za jak dlouho začne dům při požáru degradovat. Naše konstrukce máme vyzkoušené na 180 minut, což jiný typ materiálu jen obtížně vydrží," říká Borýsek. "Abychom dosáhli obdobných hodnot požární odolnosti u ocelových nebo dřevěných konstrukcí, je nutné je chránit požárně odolnými obklady například tuhými deskami na bázi kamenné vlny," dovysvětluje Gattermayerová.

"Myslím si, že tyto typy domů jsou budoucností bydlení. Přestane platit známé zasaď strom, zploď syna a postav dům. Domy půjdou cestou sjednocování a už se ani nebudou stavět na celý život. Zasáhne do nich 3D tisk. Otázkou pouze je, zda budeme tisknout domy ve fabrikách, nebo přímo na stavbě. A zatímco dřevo by šlo jen těžko tisknout, stavby na bázi cementu bude 3D tisk preferovat," předpovídá Borýsek, který si ale nemyslí, že by se lidé začali kvůli tomu odklánět od oblíbených dřevostaveb. "To určitě ne, tyto rozdílné materiály budou žít vedle sebe a bude záležet na rozhodnutí každého stavebníka, kterou variantu si vybere," je přesvědčený Borýsek.