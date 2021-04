Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) při svém středečním nástupu do úřadu připustil, že by se do Česka mohla v brzké době dostat ruská vakcína proti covidu-19 Sputnik V. Jeho předchůdce Jan Blatný její jakékoli využití podmiňoval tím, že musí mít certifikaci Evropské lékové agentury (EMA).

Arenberger hodlá jít cestou takzvané klinické studie vakcíny, tedy procesu, při kterém očkovací látku dostanou v rámci ověření tisíce či desetitisíce dobrovolníků. Oslovení experti však takovou cestu považují za zbytečnou a ryze účelovou. Tedy za způsob, jak ruskou vakcínu do Česka dostat.