Kdyby volily peníze, vyhrála by ODS. Jednoznačně. Za loňský rok vybrala od dárců téměř 63 milionů korun, jak ukázala její výroční finanční zpráva, které strany právě odevzdaly. Je to čtyřikrát více než o rok dřív. A o moc více, než získali ostatní. Zdá se, že občanští demokraté jsou u bohatších voličů stále oblíbení. K jejich smůle má ale Česko i chudou střední a ještě chudší nižší příjmovou třídu a nevolí jen štědrá pravice. Takže v preferencích to dnes ODS nedá o moc více než nějakých deset procent.