Čím se zapíše předsednická země do dějin Evropy? Nebude to tím, jaké si zvolí motto nebo propagační klip. Vládu Mirka Topolánka v čele EU v roce 2009 si nikdo nepamatuje proto, že měla heslo „Evropa bez bariér“ a video „Evropě to osladíme“ v hlavní roli s kostkou cukru a několika celebritami k tomu. Dokonce ani populární Černého Entropa není to, co se uloží do instituční paměti sedmadvacítky.

První české šéfování Evropě se zapsalo jako to, které překvapivě umně zvládlo ukončit plynovou krizi a ani poté si nevedlo špatně. Pak to ovšem všechno padlo a Češi potvrdili svoji nevyzrálost, když v půlce předsednictví sněmovna vyslovila nedůvěru Topolánkově vládě, a dál to jelo samospádem. Pro předsednickou roli jsou tedy určující celkový kontext v Evropě a situace na domácí scéně.