Sauna zmírňuje stres a posiluje imunitní systém, vířivka uvolňuje svalstvo a bazén, to je pomocník při spalování tuků a odplavování špatných nálad. Wellness prospěje tělu a co je za poslední rok možná důležitější, pomůže i duši. Jak si ho ale dopřát, když jsou všechna relaxační centra zavřená? Odpověď je jednoduchá: vybudujte si ho doma.

Alespoň závan relaxace si může v domácím prostředí vychutnat kdokoli. Stačí k tomu sprchová hlavice, do níž se umístí náplň s vonnou příměsí nebo masážní perličková vana. Kdo chce ještě víc, má na výběr z celé řady možností. Od sauny, vířivky a solária až po komplexní wellness zónu, třeba i s posilovnou a solnou jeskyní s mořským akváriem. Pak už si jen stačí užívat to, po čem v době pandemie mnozí jen touží.

Na začátku si zájemce o domácí lázně musí ujasnit, co do bytu či domu chce pořídit, jaké jsou jeho finanční i časové možnosti, zda bude wellness používat sezonně nebo celoročně, ale také, pro koho ho buduje. "Má to být řádírna pro děti, oáza klidu po těžkém dni v práci, nebo součást sportovní či rehabilitační aktivity? Od výše uvedeného se může postoupit k detailnějším otázkám typu infrasauna nebo sauna, vířivka, bazén nebo bazén s protiproudem," říká architekt Jan Pavel Vlček, jehož architektonické studio se právě na návrhy domácích wellness specializuje.

Tipy pro domácí kutily Správná volba velikosti Na začátku je třeba si určit velikost sauny, s ohledem na počet lidí, který se v ní bude pravidelně scházet, ale také na cenových možnostech majitele. Čím větší sauna, tím dražší bude její provoz. Výška by proto neměla přesáhnout 210 cm. Šířka závisí na předpokládaném počtu osob, které budou prostor pravidelně používat. Pro pohodlí jednoho sedícího se doporučuje alespoň 70 cm. Jaký materiál Při výstavbě jakéhokoliv typu sauny je třeba dbát na to, aby materiál odpovídal prostředí, ve kterém bude použit. Řeč není pouze o vhodně zvoleném dřevu, ale třeba i o používaných kabelech, které musí odolávat vysokým teplotám stejně jako zvolené vruty a šrouby. Dřevo do sauny musí být vysušené a bez větších suků. "U nedostatečně vysušeného dřeva může dojít ke zkroucení nebo praskání, u málo opracovaného ke zranění, u tvrdého a těžkého hrozí popálení," říká Matěj Zítka. Nevhodné je také dřevo s velkým množstvím smolníků, kdy smola začne v sauně vytékat. "Na druhou stranu v ní pěkně voní," doplňuje Zítka s tím, že pokud zvolíte špatné dřevo, dozvíte se to až během používání a jedinou cestou bude výměna za jiný druh. Na výstavbu jsou ideální severská dřeva jako skandinávský smrk, osika, kanadská borovice hemlock či cedr. Ne každé dřevo se zároveň hodí na obklad i lavice a opěrky. Na ně by se měla používat dřeva, která při styku s pokožkou nepálí, například africká vrba. Kvalitní izolace Pokud sauna není dostatečně tepelně zaizolovaná, bude potřeba na její vyhřátí na požadovanou teplotu obrovské množství energie. "Máme k dispozici několik možností saunových izolací. Síla a materiál izolace jsou závislé na tom, jestli je sauna umístěna v interiéru nebo jestli je venkovní. Dobře provedená izolace nesmí postrádat odrazovou alufolii a při stanovení síly je počítáno s individuálními vlastnostmi prostoru tak, aby nevznikaly tepelné mosty a kondenzát uvnitř skladby stěny," říká Matěj Zítka. Zvláště důležitá je dobrá izolace v horní části sauny, protože teplý vzduch stoupá nahoru. Výběr kamen Kamna do sauny jsou buď na dřevo, nebo elektrická. Záleží na preferencích každého uživatele, tedy zda zvolí pohodlnou elektřinu či atmosféru vonícího dřeva. Jejich výkonnost by měla odpovídat velikosti místnosti. Na jeden metr krychlový se doporučuje výkon jeden kilowatt. V případě, že má sauna skleněné stěny, bude potřeba výkon topidla vyšší, kolem 1,2 kW na metr krychlový. Musí být také dodržena minimální výška stropu nad topidlem a splněny odstupové vzdálenosti od lavic, stěn a stropu. Ty jsou stanoveny výrobcem kamen.

Stěnu nahraďte plochou plnou zeleně

Následně vyvstává otázka: Kam s ním? Do podkroví, do sklepa, na zahradu, nebo garáže? "Postavit se dá v zásadě všude. Všechny pozice s sebou nesou různé benefity a bolesti. Ať už je to hezký výhled z patra, ale nutnost chodit po schodech. Nebo využití prázdného sklepa, znamená zase absenci výhledu do zahrady. Altán s vířivkou uprostřed zahrady je romantika non plus ultra do doby, než musím z teplé vody běžet přes celou zahradu na toaletu. Bazén nebo vířivka v domě je sice logisticky ideální, ale najdou se citliví jedinci, kteří cítí bazénový pach poblíž," zamýšlí se architekt Vlček.

Pro sestavu vířivky, sauny, sprchy a odpočinkové zóny je třeba počítat s plochou 50 až 60 metrů čtverečních. "Pro malou garáž bych navrhoval buď saunu, nebo vířivku, aby zbyl dostatek prostoru pro odpočinkovou plochu případně sprchu a toaletu, když není bezprostředně v dosahu," doporučuje Vlček. Kromě prostoru je důležité vytvořit výhled do zeleně, a ne do zdi či na příjezdová vrata garáže. "Výhled je Achillova pata sklepních lázní. Klient si pořídí saunu, a než aby pak půl hodiny koukal do zdi, nebo na televizi ve sklepě, jde se raději o patro výš natáhnout na gauč do obýváku, ze kterého vidí do zahrady," vysvětluje Vlček. Podle něj mohou být dobrým řešením zelené stěny. "Jde o bezvadný doplněk pro tyto prostory, který dlouho chyběl. Jedná se o sestavy umělých květin do nástěnných panelů, které vnesou život do jinak celkem sterilního prostředí. Podotýkám však, že se musí jednat o umělé květiny, protože živé by v prostředí wellness moc nevydržely," říká.

Také radí nezapomínat na gastrologistiku. "Doporučuji dobře promyslet provozní a dispoziční vazby na kuchyň, případně do rozvahy zahrnout alespoň nějakou ledničku na nápoje a skříňku na základní nádobí. Představa toho, že jste právě po sauně nebo bazénu a zjistíte, že jste si s sebou nevzali nic k pití, dokáže pokazit hezký zážitek," je přesvědčený Vlček.

Dbejte na přístup ze všech stran

Kromě toho je třeba přemýšlet i nad servisní stránkou. Například jestli je vhodné zabudovat vířivku, na které jsou stovky spojů, do země. "Zabudovat vířivku do země je, jako kdybyste si do země zakopali auto," říká Jaroslav Tesárek, jehož firma poskytuje komplexní služby v oblasti wellness. Podle něj je nutné počítat s tím, že dříve nebo později k ní budete potřebovat přístup, například když v okolí uhodí blesk a v důsledku toho vypadnou pojistky v elektronice. "A pak problém, který by byl za normálních okolností pro technika otázkou několika minut, se pro něj najednou stává mnohahodinovým hororem," říká Tesárek. "Všichni výrobci mají vířivky přístupné ze všech čtyř stran a věřte, že vědí proč," zdůrazňuje.

Zároveň doporučuje neumísťovat venkovní vířivku pod střechu. "Člověk si ji pak více užije. Já mám například venkovní vířivku už deset let. Večer si do ní sednu, dám si skleničku vína a pozoruji hvězdné nebe," popisuje Tesárek svůj zážitek.

Při výběru zařízení je vhodné myslet i na zdravotní omezení. "To je velmi důležité, protože klient často přichází s tím, co kde viděl nebo co jej někde nadchlo, ale mnohdy neuvažuje o tom, co jej může fyzicky či zdravotně limitovat," zdůrazňuje Zdeněk Semelka, ředitel společnosti SaunaSystem, která se zabývá výstavbou saun na míru. Vysoké teploty v sauně nedělají například dobře kardiakům, lidem s vysokým tlakem či křečovými žilami.

Na trhu je k dispozici řada stavebnicových variant saun či mobilních vířivek, které mohou být dobrou volbou ve chvíli, kdy uživatel nemá s údržbou podobných zařízení zkušenosti. "Může se stát, že na návštěvě u známých zažijete návštěvu domácího wellness. Wow efekt je na světě. Zažili jste to, co je z lázní na první pohled vidět, cítit − krásný zážitek. To, co jste nepostřehli, je proces údržby, úklidu, financování provozu, zazimování," zamýšlí se Vlček. Ten radí lidem, kteří uvažují o koupi vířivky, zhotovení bazénu a podobně, pořídit si nejprve tato hobby zařízení na jednu dvě sezony na terasu před domem a vyzkoušet si, jaké povinnosti to obnáší. "V případě, že jste ale pevně odhodláni a jisti si ve svém záměru, doporučuji se těmto hobby zařízením vyhnout obloukem a investovat do kvalitních zařízení," dodává Vlček.

Jak na saunu svépomocí

Kdo chce ušetřit, může si vybudovat privátní wellness sám. Třeba taková finská sauna se dá postavit v jednom člověku za několik týdnů. Stačí si jen zakoupit potřebný materiál a pustit se do práce. Pro základní orientaci pomohou postupy na internetu i nejrůznější diskusní skupiny. "Na internetu je toho poměrně mnoho, ale zároveň relativně málo. Ten, kdo není stavař nebo nemá ponětí o zákonitostech výstavby, si tak na internetu moc nepomůže," varuje stavební inženýr Aleš Vatras ty, kteří by se chtěli do stavby pustit bez základních znalostí.

Sám si postavil na zahradě saunu s odpočívárnou v ten nejlepší možný čas − v únoru minulého roku, těsně před vypuknutím pandemie. Saunu, která má 2,5 x 3,5 metru měl hotovou za dva měsíce. "Musím přiznat, že nejhorší na celé výstavbě byl boj sám se sebou. Veškeré návrhy, nákupy i stavební práce jsem řešil já a občas to bylo opravdu deprimující. Ale stálo to za to," usmívá se Vatras. Důvod k úsměvu mu dává i finanční úspora. "Cena sauny tohoto typu a této velikosti, pokud vám ji někdo udělá na klíč, se pohybuje v rozmezí 250 až 350 tisíci korun. Mě stála 80 tisíc," vypočítává Vatras.

Zároveň přiznává, že se domácí sauna nevyplatí pro toho, kdo je zvyklý do té veřejné chodit jednou za týden: "Ale je to o komfortu. Někdo si koupí kolo za 100 tisíc, někdo psa za 50 tisíc a někdo si postaví saunu," zhodnocuje Vatras, který si vychutnává saunový rituál dvakrát až třikrát týdně.

To, co nejvíce prodražuje cenu sauny na klíč, jsou řemeslné práce. Ostatní ceny se odvíjejí od toho, jaké vybavení si stavitel vybere, tedy jaká zvolí kamna, materiály na obklad a lavice. Zda mu stačí regulace, která umí nastavit teplotu a zapínat světlo, nebo chce tu nejdražší řídicí jednotku, která zvládne ovládat saunu přes internet a kromě teploty umí řídit i intenzitu infrazáření, vlhkosti, několik nezávislých okruhů barevného osvětlení, ventilaci a hudbu. "Kamna běžně stojí od pěti do 35 tisíc korun v závislosti na designu, použitém materiálu, výkonu a funkcích. Nejlevnější regulace vyjde kolem pěti tisíc, ty nejdražší i na 50 tisíc," vypočítává pořizovací náklady Matěj Zítka, jednatel společnosti Horavia, která provozuje server www.sauna.cz.

Energetická náročnost provozu je závislá na konstrukci sauny, její velikosti, zvoleném typu a na teplotě vnitřního i okolního vzduchu. "Pokud umístíte saunu do interiéru třeba místo na zahradu, ubíráte si obytný prostor, ale v zimě ohříváte vzduch v sauně z pokojové teploty, namísto z exteriérové," říká Michal Černý, energetický poradce ve firmě Optimal-energy.cz, který zároveň u vnitřních saun doporučuje po saunování využít zbytkové teplo pro vytopení interiéru, podobně jako u trouby po pečení. "V takovém případě ale u klasické sauny musíte vyřešit otázku odvodu vlhkosti, aby se v zimě v interiéru nesrážela a nevedla k tvorbě plísní," vysvětluje Černý.

Stavba 4/2021 Stáhněte si přílohu v PDF

Jedna chyba a shoří dům

Při výstavbě svépomocí může stavitel udělat řadu chyb. Udělal ji i Aleš Vatras. "Musím upravit větrání v odpočinkové místnosti, protože je v ní nyní vysoká vlhkost a rosí se v ní okna a dveře. Mám poddimenzované větrání, takže je nutné vyměnit ventilátor za výkonnější," říká Vatras, který dokazuje, že i mistr se může utnout.

Není ale sám. Během výstavby domácí sauny lidé chybují často. "Například v sauně používají osvětlovací tělesa neodpovídající vysokým teplotám, mají kluzké povrchy na zemi, nevhodné dřevo, dveře otevírané dovnitř se zámkem, hořlavé kabely, deskový materiál s lepidly na bázi formaldehydu či používají stavební chemii nevhodnou do prostoru saun," říká Zdeněk Semelka, ředitel společnosti SaunaSystem, která staví sauny na míru.

Častou chybou bývá také výběr slabých kamen, špatně umístěné topidlo, nevhodně zvolený materiál izolace napájecích kabelů či nedodržení bezpečnostních odstupů od hořlavých materiálů. Jednou z nejnebezpečnějších chyb je snaha ušetřit na kvalitní regulaci teploty kamen. "Ta se přitom nestará jen o teplotu v sauně, ale i o bezpečné vypnutí v případě poruchy. Setkali jsme se s extrémními případy, kdy si kutil zapojil kamna napřímo bez regulace teploty a skončilo to požárem domu," přidává příklady z praxe Matěj Zítka.