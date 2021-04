Tři věci, které udělají z domácí kanceláře pohodlné a kvalitní místo k práci − vhodný stůl, pohodlná židle a dostatečné osvětlení. Ideální je také zřídit si samostatnou místnost, kdo ale pracuje doma jen příležitostně, vystačí si s menším kancelářským koutem.

Nejlepším řešením je pro pracovnu vyhradit samostatnou místnost, kterou pak lze vybavit přímo pro tento účel. Vhodné je vybírat pokoje v klidnější části bytu či domu. Mělo by v nich být ticho, aby se tam dalo soustředit. "Pokud je domácí kancelář samostatná místnost, většinou se jedná o prostor, který je jednou nebo dvakrát za rok využit jako pokoj pro hosty. Proto je tam většinou i rozkládací postel, gauč či sklopná postel," doplňuje bytová architektka Jaroslava Láníková.

Zdaleka ne každý má ale tolik místností, aby si mohl dovolit jednu z nich věnovat práci. Pak přichází na řadu hledání vhodného koutu v některém z jiných pokojů. Většinu lidí napadne obývací pokoj, tam však často bývá pro práci příliš rušno. Další možností je ložnice, budit se a usínat s pohledem na haldy dokumentů, ale také není příjemné. "Pracovní místo umisťuji do obývacího pokoje nebo ložnice. Záleží, co je pro klienta přijatelnější: zda mít soukromí v ložnici, ale mít počítač na očích, nebo mít místo v obývacím pokoji a počítat s tím, že mě může někdo rušit od práce," potvrzuje Láníková.

Jak efektivně pracovat na home officu? Za prvé je třeba jasně oddělit práci a volný čas. K tomu je dobré si předem sepsat daný harmonogram. Nejdůležitější ale je ho dodržovat. Se systematickým plněním úkolů pomůže seznam všeho, co je nutné udělat. Ať už jde o odškrtávání úkolů na papírku či nějakou modernější on-line alternativu. Součástí časového plánu by měly být i pravidelné pauzy, alespoň na krátké protažení. Je však dobré také zařadit krátkou procházku.

Oddělit se od domácnosti

Někdy se ukáže vhodným řešením odlehlejší část chodby či jídelny, v rodinných domcích přichází v úvahu také komunikační prostor nad schody. "Otevřený prostor na chodbě nebo pod schodištěm bude skvělou volbou. Vždy ale myslete na dostatek světla," upozorňuje Markéta Etrychová ze společnosti Expedo nábytek.

V každém případě je vhodné volit prostor, který je možné uzavřít, ať už posuvnými dveřmi, závěsem nebo třeba přenosným paravánem. "Je to priorita. Pracovní kout lze opticky oddělit například regálem s knihami," doplňuje Etrychová. Elegantním řešením je umístění domácího pracoviště do rozkládací skříňky, která vypadá jako běžný kus nábytku, po otevření se však změní v pracovní koutek se stolem a pár úložnými prostory.

Aktivní židle se sama hýbe a odlehčuje tak kloubům

Stěžejním místem pracovny je kvalitní a prostorný stůl. Zásadní je jeho umístění, jak vůči přirozeném světlu, tak vzhledem ke dveřím do místnosti. Ideální je poloha kolmo k oknu v závislosti na tom, kterou rukou dotyčný píše: praváci by měli mít okno nalevo, naopak levák ocení, když bude světlo na stůl dopadat z pravé strany. Kdo musí mít stůl přímo proti oknu, může si pomoci speciálními roletami, jež tlumí sluneční paprsky a zároveň propouští denní světlo.

Při sezení u pracovního stolu mají kolena a lokty svírat pravý úhel, zároveň by horní třetina obrazovky měla být ve výšce očí. Foto: Sven Brandsma / Unsplash

Zároveň by měl mít stůl dostatečnou velikost, ideální je šířka 120 až 150 centimetrů, pro práci na notebooku vystačí v omezeném prostoru menší stůl. Vhodně zvolená výška stolu zase může zabránit bolavým zádům. Stůl by měl být vysoký zhruba 68 až 76 centimetrů, záleží na výšce toho, kdo jej bude užívat. Na pomoc si lze vzít jednoduché triky, například při sezení u pracovního stolu mají kolena a lokty svírat pravý úhel, zároveň by horní třetina obrazovky měla být ve výšce očí.

Zdravotním problémům se vyhnete také tím, že si do pracovny pořídíte vhodnou židli, jež má ergonomicky tvarovanou konstrukci. Taková pracovní židle by měla mít nastavitelnou výšku sedáku a pohodlný opěrák pro záda. Sedací plocha musí být dostatečně hluboká a její přední hrana nesmí být ostrá, aby nestlačovala cévy v nohách. Područky nejsou nutností, pokud je ale židle má, měly by být výškově nastavitelné. Kdo už problémy se zády má, nebo jim chce účinně předcházet, může využít takzvanou aktivní židli, která se při sezení hýbe a tím odlehčí přetíženým kloubům.

Rostliny i správná teplota pomohou zlepšit výkon

V pracovně nesmí chybět ani kvalitní osvětlení, ideálně v barvě denního světla. To by mělo mít dva zdroje: stropní svítidlo pro rovnoměrné osvětlení místnosti a zároveň otočnou lampičku na stole. "Vysoké stojaté lampy i stolní lampičky jsou skvělým doplňkem," radí Markéta Etrychová ze společnosti Expedo nábytek. Pro umístění stolní lampy platí stejné pravidlo jako pro zdroj denního světla, tedy pro praváky na levé straně stolu a pro leváky na pravé.

Další doplňky by měly zajistit v pracovně pořádek a dobré uspořádání všeho potřebného. Kromě polic a skříněk mohou dobře posloužit třeba pojízdné kontejnery. Organizaci práce zase pomohou různé nástěnky či tabule, využít lze i elegantní nátěr s tabulovým nebo magnetickým efektem.

Kdo má dostatek prostoru, může si v pracovně vytvořit malou odpočinkovou zónu s křesílkem, kam lze usadit i případné obchodní partnery. V dnešní době neustálých videokonferencí je také možné toto místo využít pro on-line hovory, pak je ale třeba myslet na pěkné a nerušivé pozadí.

Pracovnu je vhodné doplnit rostlinami, které působí nejen jako ozdoba, ale také pomáhají čistit vzduch. Kvalita vzduchu přitom značně ovlivňuje pracovní výkon a uzavřená místnost se rychle vydýchá, proto je třeba myslet i na pravidelné větrání. V pracovně by rovněž nemělo být moc teplo ani příliš chladno. Ideální teplota pro práci je někde mezi 20 a 26 °C, je však individuální.

Aby se pracovník ve své kanceláři cítil dobře, je nutné pořádně promyslet i její vzhled. V domácím prostředí ji lze zařídit útulněji, než známe z kancelářských budov. Časté je minimalistické řešení s využitím světlého dřeva, které dobře doplňuje bílá či šedá barva nebo ty pastelové. Pracovnu je ale možné oživit i výraznějšími barvami, je však třeba vybírat s rozvahou. Časté je použití zelené, která dá odpočinout unaveným očím. Oblíbená je také modrá, jež vytváří klidnou atmosféru a podporuje soustředění. Naopak teplé barvy podněcují k tvořivosti, v pracovně kreativce se může dobře vyjímat žlutá, oranžová či fialová, v menší míře i červená.