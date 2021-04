Vytýkací dopisy od premiéra Andreje Babiše i veřejná kritika od prezidenta Miloše Zemana stály nakonec místo ministra zdravotnictví Jana Blatného. Předseda vlády jej ve středu nahradil ředitelem vinohradské nemocnice Petrem Arenbergerem (oba za ANO). Blatný odchází ve chvíli, kdy se stavěl proti Zemanově plánu začít v Česku proti koronaviru očkovat ruskou vakcínou Sputnik V. Jeho nástupce sice prohlásil, že chce počkat na registraci látky u Evropské lékové agentury (EMA), zároveň ale uvedl, že by se Česko mohlo pustit do klinické studie vakcíny. To by obnášelo tisíce očkovaných dobrovolníků.