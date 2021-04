Chtějí naše hlasy, chtějí hospodařit s rozpočtem celé země, ale dokážou to vůbec? Co o téhle schopnosti politických stran prozrazují výroční finanční zprávy, které musely právě minulý týden odevzdat ke kontrole?

Pokud bychom se na politické strany v Česku podívali jako na firmy, nejlepším hospodářem by bylo ANO. Není divu, vždyť ho „vlastní“ miliardář Andrej Babiš. A pokud se za jeho působení v politice dařilo tak pěkně bohatnout firmě Agrofert, bylo by divné, kdyby to nebylo stejné i u jeho vlastního politického hnutí.