Australská vláda dotuje lidem do konce léta polovinu ceny letenek. Jednotlivé společnosti nabízejí s přispěním státu 800 tisíc takto zlevněných letů, a to zejména do odlehlejších turistických destinací.

„800 tisíc letenek vrátí Australany k cestování. Podpoříme tím cestovní kanceláře, místní podniky i aerolinky, a to i přes stále uzavřené hranice,“ vysvětluje australský premiér Scott Morrison.