Po více než roce s pandemií už se vyjasnilo. Kdo čekal ochlazení přehřátého trhu pražských nemovitostí, čelí zklamání. Ceny pražských bytů meziročně poskočily bezmála o pět procent. A dlouhodobá data ukazují, že důvody ke zlevňování nejsou. Loni byla zahájena výstavba 3246 jednotek. Propad oproti roku 2019 je děsivých 40,2 procenta. Ještě horší je ale dlouhodobější vývoj. Podle analýz samotného Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy potřebuje Praha ročně šest až osm tisíc nových bytů. Tolik se postavilo naposledy v roce 2007. Byty v metropoli jsou zkrátka dlouhodobě vzácné zboží. Kdo nakoupil před deseti lety, má dnes nemovitost s více než dvojnásobnou hodnotou. A pokud to byl investor a byt pronajímal, celých 10 let k tomu inkasoval pravidelný měsíční příjem.

Slušný byt v Praze je vzácné zboží

Stále se objevují hlasy, že za rostoucími cenami stojí hamižní developeři otálející s výstavbou – trochu mi to zavání komunistickou rétorikou po roce 1948. Dnes již nezpochybňovanou pravdou je, že za chronickým nedostatkem bytů stojí především neuvěřitelně zdlouhavé a nejisté povolovací procesy. Dostat se do fáze realizace stavby je práce na mnoho let a developer bude dělat řadu ústupků úřadům, sousedům, případně narychlo zformovaným zájmovým skupinám. Pak tu máme stavební úřady, které jsou pod přímým faktickým vlivem samosprávy, která často pod tlakem blížících se voleb zasahuje do stavebních řízení nad rámec svých kompetencí. Toto nevhodné nastavení existuje již tak dlouho, že si na to prakticky všichni aktéři zvykli. Bude velice těžké to změnit a proces přípravy nového stavebního zákona to přesně ukazuje. Považujeme tak nějak za normální, že vlastník pozemku má spíše povinnosti, a nikoli práva. Musí vyhovět desítkám úřadů a doufat, že sousedé nebudou výstavbu záměrně a ve stávajícím režimu poměrně úspěšně sabotovat.