Přišel čas velkých investic do obnovy ekonomiky, infrastruktury i do sociálního a zdravotního zabezpečení, uvedl americký prezident Joe Biden, když minulý týden představil svůj plán na modernizaci USA. Federální rozpočet by měl přijít na 2,3 bilionu dolarů, v přepočtu 51 bilionů korun. Peníze chce Biden získat od korporací, které budou ze zisku odvádět 28 procent namísto dosavadních 21. Ministryně financí Janet Yellenová šla ještě dál a v pondělí navrhla ostatním vyspělým zemím zavést jednotnou globální minimální daň.

K tomu, aby korporace po celém světě odváděly ze zisku minimálně 21 procent, potřebují USA podporu členů skupiny G20. „Jde o to, aby vlády měly stabilní daně skýtající dostatečné příjmy pro investice do veřejných projektů i na opatření v krizi. O to, aby se všichni spravedlivě podíleli na financování vlád,“ uvedla na zasedání chicagského think-tanku Rada pro globální záležitosti Yellenová, která je zastánkyní státních zásahů do hospodářství.