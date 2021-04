Vláda nám dlouho tvrdila, že jediným důvodem rekordní sekery zaťaté do hospodaření státu je epidemie covidu-19. Teď se ale ukázalo, že to není pravda. Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že téměř za polovinou nárůstu loňských výdajů nestála protiepidemická opatření, ale růst výdajů na provoz státu: tedy mimo jiné na nové úředníky a sociální výdaje, například jednorázový příspěvek důchodcům. Ministerstvo financí samozřejmě tvrdí, že i tyto výdaje měly za cíl stabilizovat ekonomiku, jenže je to zoufalá obhajoba. Zhruba jako kdyby někdo tvrdil, že výstavba přepychového sídla pro premiéra je v podstatě podporou cestovního ruchu.

Ve skutečnosti je to hrozná zpráva o zneužití epidemie státní mocí. Vláda začala pod záminkou boje s covidem rozhazovat peníze, látat díry, se kterými si jinak nevěděla rady, a rozsáhle uplácet svoje klíčové voličské skupiny. Ukazuje to, jak příšerně funguje současná administrativa. Primární pro ni není starost o to, aby stát řádně, tedy mimo jiné rozpočtově odpovědně a dlouhodobě udržitelně fungoval. Ale jak se udržet co nejdéle u kormidla, z čehož pro ni plynou hezké benefity. Neformální heslo kabinetu zní: Užijme si to, až dojde na placení, už tu nebudeme.