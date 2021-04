Trh s českými komerčními nemovitostmi je pro investory i nadále lákavý. A to i přesto, že například výrobní firmy se začínají kvůli rostoucím nákladům poohlížet po pronájmu hal spíše v Rumunsku nebo Bulharsku a logistické zase kvůli velké byrokracii přetahuje Polsko. V rozhovoru pro HN to říká Andrew Peirson, nový šéf české pobočky realitněporadenské společnosti JLL (Jones Lang LaSalle). Ta patří k největším firmám svého druhu a působí v osmi desítkách zemí světa. Peirson se do Česka vrátil po angažmá na Balkáně. „Strávil jsem tam zhruba deset let. Dělali jsme tam skvělé věci. Ale neřekl bych, že se dá mých zkušeností využít tady,“ konstatuje Peirson.