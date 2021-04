Při posledních volbách do sněmovny dostali STAN, lidovci a TOP 09 téměř stejný podíl hlasů. Mezi 5,18 a 5,80 procenta. Uplynuly necelé čtyři roky a lidovci a topka o něco klesly, zatímco STAN je téměř na trojnásobku. Jak se to stalo, že starostové až tak odskočili svým dvěma kumpánům z politického středu? Anebo obráceně, co udělali ti dva kumpáni jinak či přímo špatně, že se spíš propadají?

STAN může letos v říjnu odehrát jeden z nejzajímavějších volebních příběhů. Nejen proto, že je nyní v koalici s Piráty favoritem voleb, což znovu potvrdil aktuální průzkum agentury Median, podle kterého by toto uskupení získalo 27,5 procenta hlasů, kdežto ANO Andreje Babiše o tři procentní body méně.