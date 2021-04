Thomas Kauffmann, viceprezident zbrojovky GDELS, která se uchází o největší českou armádní zakázku – dodávku 52 bojových vozidel pěchoty za 210 miliard – hovoří o české soutěži, budoucích zbraních i společenské odpovědnosti zbrojařských firem. Tendr by měl letos vyvrcholit výběrem dodavatele a GDELS, evropská pobočka amerického koncernu General Dynamics, je jedním ze tří uchazečů, s nimiž české ministerstvo obrany vyjednává. Dalšími dvěma jsou německý Rheinmetall a švédský BAE Hägglunds.

Kauffmann v rozhovoru HN vysvětluje, jak vidí pozici své firmy v českém tendru a spolupráci s českými firmami, s nimiž už řešil výrobu kolových transportérů Pandur. Zároveň se dívá do budoucnosti na stroje bez osádek a vysvětluje, že jen odpovědný pohled do budoucna dělá ze zbrojařských firem důvěryhodné partnery.

HN: Jak vidíte své šance v českém tendru? Nebo máte pocit, že už je rozhodnuto?

Ne, vůbec ne. Účastníme se v tendru, který jde velmi dobře a je profesionálně veden. Jednáme s ministerstvem obrany a rozumíme procesu. Soutěž končí až výběrem vítěze.

HN: Máte pocit, že se rozhodne opravdu letos, jak slibuje ministerstvo obrany?

Nejsem si jistý, že je na nás, abychom to hodnotili. My jsme připraveni a rozumíme časovému harmonogramu zákazníka. Účastnili jsme se několika kol vyjednávání, abychom si věci vyjasnili, abychom snížili rizika. Je to v rukou zákazníka.

HN: Váš tradiční partner v Česku – Czechoslovak Group – podepsal memorandum o spolupráci s Rheinmetallem, vaším konkurentem v tendru. Jak moc velká je to pro vás komplikace?

Není to komplikace. Zákazník měl nějaké požadavky ohledně průmyslové spolupráce, my jsme podle toho upravili náš přístup. V našem průmyslu žijeme ve světě „coopetition“ – v nějakých programech spolupracujeme, v jiných jsme konkurenti. Pokud jde o to memorandum, tak my se soustřeďujeme na nás, na naši strategii.