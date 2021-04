Přestože je miliardář Andrej Babiš premiérem, není Česko zemí ovládanou bohatými lidmi, říká americký politolog Andrew Roberts, který působí i v Česku. „Politologové někdy rozlišují mezi dvěma rozdílnými politickými systémy. V jednom jdou lidé do politiky, aby zbohatli, ve druhém zbohatnou a pak jdou do politiky. Prvním příkladem by mohl být Stanislav Gross, druhým Andrej Babiš. Podle mě není ani jedno ideální,“ tvrdí Roberts v rozhovoru s HN.

HN: Podle vás miliardáři v Česku nemají na politiku příliš velký vliv. O co tohle přesvědčení opíráte?

Je těžké najít pro jejich vliv důkazy. J&T banka udělala mezi miliardáři průzkum ohledně jejich názorů. Je z něj zřejmé, že rozhodnutí politiků jsou většinou v souladu spíš s tím, co si přeje většina veřejnosti, než s tím, co chtějí nejbohatší. Tito lidé byli proti zavedení solidární daně, ale přesto ji politici zavedli. Dalším příkladem je spoluúčast ve zdravotnictví, kterou miliardáři velmi podporují, ale jedna z bývalých vlád ji výrazně omezila.

HN: Takže podle vás neplatí stereotyp, že si bohatí u politiků vždy prosadí svou a politika ve skutečnosti funguje v jejich zájmu?

Aby politici vyhráli volby, potřebují hlasy od co největšího počtu lidí. Samozřejmě ale taky potřebují peníze na kampaň. Je to tedy jistý kompromis.