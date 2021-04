Koalici Spolu to spolu nefunguje. Průzkumy jí dávají zatím zhruba 17 a 18 procent hlasů. Pokud by stále platil starý volební zákon, který trojčlenné koalici stanovil pro vstup do sněmovny hranici patnáct procent, nepochybně bychom už slyšeli bití na poplach, protože by vážně hrozilo, že hlasy pro ODS, TOP 09 a KDU spadnou pod stůl. V tom případě by se dalo vsadit na to, že se koalice ještě před volbami rozpadne, stejně jako se rozpadla v roce 2017 koalice KDU a STAN. Za to, že mohou mít relativní klid, vděčí Petr Fiala, Markéta Adamová a Marian Jurečka Ústavnímu soudu, který přísné limity pro koalice zrušil. Nově bude pro trojkoalici zřejmě platit jedenáct procent, což Spolu dosáhne zcela určitě. V každém případě je koalice daleko za očekáváním. Tady je pět důvodů, proč se to děje.

Efekt odpudivých sil. U koalic to bývá tak, že počet hlasů pro ně není prostým součtem hlasů pro jednotlivé strany. Může jich být víc, ale také významně méně. U koalice Spolu dochází k druhému efektu. Ukazuje se, že pro některé voliče ODS je nepřijatelná silně proevropská orientace TOP 09 a KDU, což jsou strany, které chtějí přijmout euro. Pro moravské voliče KDU zase může být problém historická nevraživost na ODS či liberalismus části TOP 09 a ODS v otázce sňatků homosexuálů. Tyto motivy jsou pro ně silnější než důvod, proč koalice vznikla, tedy porazit Andreje Babiše a převzít moc v zemi. Před vznikem koalice měla ODS třináct procent, KDU a TOP 09 zhruba pět. Celkem 23 procent. Nyní jsou na zmíněných sedmnácti. Pro řadu voličů je to, co strany dělí, silnější než to, co je spojuje.