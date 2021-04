Zhruba 12 procent veškerého zboží plujícího po světových mořích musí přes Suezský průplav, který teď na týden zablokovala havárie obřího plavidla Ever Given. Vyhnout se podobnému riziku chtějí Izrael a Spojené arabské emiráty, dospěly proto k závěru, že svoji závislost na choulostivém Suezu omezí. Nebude to ale zadarmo. Do stavby dvou rozsáhlých projektů, které jim to umožní, hodlají investovat až 10 miliard dolarů, v přepočtu 222 miliard korun.

Prvním je modernizace transizraelského ropovodu z rudomořského přístavu Ejlat do Aškelonu na středomořském pobřeží. Izrael a Spojené arabské emiráty se předběžně dohodly ještě na jednom, mnohem nákladnějším projektu – výstavbě železnice z pobřeží Perského zálivu přes pouště Arabského poloostrova do izraelského přístavu Haifa.