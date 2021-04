Přestože v brněnském herním studiu Ashborne Games je z 38 zaměstnanců pouze jedna cizinka z Rumunska, většina firemních porad a komunikací se odehrává v angličtině. „Nechtěli bychom se dostat do situace, kdy k nám přijde nějaký špičkový programátor ze zahraničí a my kvůli němu budeme muset složitě překládat nějakou dokumentaci. Jde o to, aby tito lidé mohli naskočit rovnou do rozjetého vlaku,“ vysvětluje jednatel firmy Petr Kolář. Ten společně se svými kolegy dostal na vývoj počítačových her 150 milionů od jednoho z největších herních vydavatelů v Evropě, rakouského THQ Nordic, který Ashborne Games vlastní.

Brněnské vývojářské studio vzniklo už loni v říjnu, do těchto chvil se toho o něm ale moc nevědělo. Jisté je, že Kolář, který firmu prezentuje navenek, bude zároveň i hlavním koordinátorem celého vývoje. Nebude to pro něj nic nového, jako hlavní designér dříve působil přes deset let v největší české herní společnosti Bohemia Interactive. Na starosti měl vývoj nejprodávanějšího titulu studia Arma 3 (celosvětově více než 6,5 milionu prodaných kopií) nebo další úspěšné hry Vigor.