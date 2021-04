Čeští byznysmeni se ke svým firmám často nehlásí. Největší e-shop Alza.cz sice údajně vlastní podnikatel Aleš Zavoral, podle firmy samotné je to ale tajemná skupina investorů. Pořád není také známé, kdo spolu s Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem ovládá šest procent gigantu Energetický a průmyslový holding. A jako finální vlastník Agrofertu není zapsaný premiér Andrej Babiš, ale pouze svěřenský fond, kam vložil svůj majetek.

To vše má za dva měsíce skončit. Letos v červnu vejde v platnost nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Informace musí do té doby do rejstříku doplnit stovky tisíc firem. Pokud to neudělají, musí je například jejich banky nahlásit k soudu. A těm, které povinnost nesplní, nově hrozí sankce.