Dlouho očekávaná transakce má rozuzlení. Majitel společnosti Best na betonovou dlažbu a také podnikatel roku EY Tomáš Březina prodal svou třicet let budovanou firmu. Zůstane v českých rukou a u dalšího lídra svého oboru. Kupujícím je Vít Kutnar, zakladatel a hlavní majitel sítě stavebnin DEK. Tento obchod bude letos patřit k těm největším. Zároveň v branži způsobil nebývalou nervozitu – dosud byl trh rozdělený na ty, kteří stavební materiál vyrábí, a na ty, kteří s ním obchodují. To se ale teď změní.

Obchod bude podléhat schválení antimonopolního úřadu, což je spíše formalita. Definitivně by tak měl být vypořádán v rámci několika týdnů. „Výběr nového majitele byl uskutečněn z několika desítek zahraničních i českých zájemců. Výběr byl činěn komplexně, klíčové byly tři parametry: potenciál dalšího rozvoje společnosti Best, přínos této transakce pro českou ekonomiku, cena. Společnost DEK všechna kritéria naplnila nejlépe a nejvěrohodněji. Má ve svojí činnosti nezpochybnitelné skvělé výsledky, erudici, lidské kvality,“ uvedl v oznámení Tomáš Březina. S prodejem mu radila společnost KPMG.

Další podrobnosti ani jeden z byznysmenů zatím uvádět nechtěl. Provozní ziskovost EBITDA byla loni nad 300 milionů korun a firma je prakticky bez dluhů. Její cena při konzervativním ocenění by tak mohla být kolem dvou až 2,5 miliardy korun. Podmínky transakce majitelé nekomentují.

Zpráva o tom, že Best kupuje právě Kutnar, vyvolala na trhu se stavebním materiálem poprask. HN hovořily s několika lidmi z branže a ti se shodují na tom, že může jít o něco, co má potenciál v následujících měsících způsobit velké změny v oboru. Dosud se nedělo, že by výrobce stavebního materiálu byl i obchodníkem s ním.

Šéf a spolumajitel stavebnin DEK Vít Kutnar Foto: Tomáš Nosil

„Je to docela velké narušení trhu, které se Kutnarovi nemusí vyplatit. Hlavně reakce menších prodejců stavebnin, kteří vnímají DEK už nyní hodně negativně, může být až iracionální,“ řekl HN zdroj z trhu se stavebninami.

Jde o to, že výrobci betonových stavebních výrobků mají obavy, že DEK bude upřednostňovat právě výrobky Bestu. A zároveň může přijít reakce od ostatních prodejců stavebnin, kteří Best vyškrtnou ze své nabídky a nahradí ho konkurencí. „Pokládají si otázku, proč by měli prodávat výrobky svého hlavního konkurenta,“ míní zdroj HN.

Jako jeden z mála se k obchodu vyjádřil Petr Vaněrka, generální ředitel stavebnin Pro-Doma, dvojky českého trhu. U letošních objednávek podle něj ke změně nedojde, ale bude pozorně sledovat, co se změní v politice firmy Best po převzetí Kutnarem. „Není vůbec na stole, že bychom měnili nákupní a prodejní strategii v Pro-Doma pro rok 2021,“ řekl Vaněrka. Pro-Doma nyní odebírá od společnosti Best kolem čtvrtiny celkové produkce. „Jaká opatření a kroky přijmeme v roce 2022, se ukáže teprve podle vývoje situace a změnu obchodní politiky nevylučujeme,“ vysvětluje.

Mimo jiné přiznává, že nabídku na koupi Best obdržel také. „Nicméně jsme ji zdvořile odmítli s tím, že jsme se nechtěli dostat do situace, kdy vytvoříme podle našeho názoru velmi složitou situaci na trhu ve výrobě a distribuci betonových výrobků,“ řekl Vaněrka.

O prodeji společnosti Best se spekulovalo řadu let, sám Březina o něm mluvil už v roce 2008, několikrát ale plány změnil.

Mezi zahraničními firmami, které koupi Bestu alespoň zvažovaly, byly třeba irský výrobce stavebnin CRH, který patří ke světovým gigantům. Nebo betonářská divize rakouského cihlářského koncernu Wienerberger.

DEK v současnosti patří k hlavním odběratelům výrobků z Bestu. Ani tato největší síť ale nedokáže vstřebat celou produkci Bestu, jehož největšími konkurenty jsou v Česku společnosti CS Beton a Diton. Pokud by ostatní distribuce postupně začaly výrobky z Bestu ignorovat, byl by to pro DEK problém. Podle zdrojů HN se jeho podíl na produkci Best pohybuje kolem 40 procent.

Kutnar není první, kdo se o spojení výroby a distribuce v Česku pokouší. Podobný záměr měl francouzský koncern Saint-Gobain, který je největším evropským výrobcem stavebnin. Nakonec ale neuspěl a v roce 2015 prodal svoji síť Raab Karcher, jež působila také na Slovensku a v Maďarsku, slovenskému podnikateli Pavolu Kollárovi a jeho firmě Stavmat. Ta je nyní v Česku v distribuci stavebnin trojkou na trhu.