Naposledy si volali minulou středu, čtyři dny před osudnou nehodou. „Probírali jsme firemní dluhopisy a pak bistro v Olomouci, které připravuji s Janem Punčochářem. Říkal mi svou představu, jak by mohlo vypadat,“ říká v rozhovoru pro HN Richard Benýšek, manažer, kterého si Petr Kellner zhruba čtvrt století najímal na ne úplně příjemnou práci: „Moje role často je přivést někoho k rozumu.“

Nejznámější je jeho působení ve firmě Bestsport, která vlastní a provozuje O2 arenu. Benýšek ji očišťoval od vlivu bývalého šéfa Sazky Aleše Hušáka. Naposledy pak pro Kellnera pracoval na tom, aby dostal zpět peníze půjčené slovenskému finančníkovi Mariu Hoffmannovi.

Benýšek v rozhovoru popisuje, jaké bylo osobní jednání s vládcem PPF, i to, že se často bavili o problémech otců, kteří mají tři dcery. A vzpomíná, že lidé Petra Kellnera nepoznávali, když chodíval na koncerty v O2 areně do kotle u pódia. A nepoznala ho ani ochranka haly.

HN: Kdy jste se dozvěděl o úmrtí Petra Kellnera?

V pondělí ráno, bylo přesně 7:23. Trochu jsem zaspal a po probuzení se hned podíval na mobil, kolik je hodin a co se děje. Na začátku jsem si myslel, že je to hloupý sen, ale jak jsem si postupně pročítal zprávy a současně jsem věděl, že je na Aljašce, tak jsem pochopil, že je to pravda. Zároveň mi to ale naplno došlo až odpoledne.

HN: Co jste si pak pomyslel?

Po prvotním šoku, že odešel někdo, koho si vážíte a kdo vás silně ovlivnil, pak přišel pocit, že se tím vytváří velké mocenské vakuum. Petr Kellner byl v řadě věcí, které se v této zemi dějí nebo naopak nenastaly, jazýčkem na vahách. Ten volný prostor bude chtít někdo obsadit, jednoznačně. Ale PPF to vnímá a myslím si, že se postará o to, aby k tomu nemohlo dojít.

HN: Kdy se vám ozval někdo z PPF?

V pondělí odpoledne. Padl i dotaz, zda se objevím v Praze. Cestu jsem měl plánovanou už dřív, takže jsem v úterý dorazil do sídla PPF kondolovat jeho nejbližším spolupracovníkům.

HN: Jak to teď v PPF vypadá?